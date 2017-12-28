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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Деяких звільнених з полону українців перевірять на зв’язки з Росією

23:40, 28 грудня 664 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Служба безпеки України перевірить українців, яких звільнили з полону окупантів, на роботу на Росію.

Про це розповів глава СБУ Василь Грицак, повідомляє "Інтерфакс".

Відповідаючи на питання про те, чи буде СБУ перевіряти звільнених українських заручників на предмет їх можливого ​​вербування Росією, Грицак сказав: "Так, звичайно, ми будемо їх опитувати щодо обставин їх перебування в полоні. Є таке поняття, як контррозвідувальний опитування, і ми обов'язково його проведемо".

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Є випадки, наприклад, коли наш боєць, будучи пораненим, без свідомості потрапив в полон, тут не виникає жодних питань,
– зазначив глава СБУ.

Він також пояснив, що контррозвідувальні опитування проводять, коли обставини потрапляння в полон не до кінця з'ясовані.

Теги: Новини України Обмін полоненими Петро Порошенко Василь Грицак СБУ
Джерело: 24 Канал
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