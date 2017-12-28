Держдеп США зреагував на обмін заручниками
23:16, 28 грудня 1521 Читать новость на русском
США привітали обмін заручниками на Донбасі та закликали Москву прикласти зусиль до припинення конфлікту.
Про це йдеться в оприлюдненій заяві Державного департаменту США.
"Сполучені Штати вітають обмін понад 300 утримуваних між урядом України та проросійськими збройними формуваннями на сході України. Цей обмін є кроком на шляху до реалізації мінських домовленостей", – зазначили у відомстві.
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Також Вашингтон закликав сторони конфлікту до повного виконання своїх зобов'язань, передбачених мінськими домовленостями, включаючи повний обмін затриманих.
Джерело: 24 Канал
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