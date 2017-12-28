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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Українцям, які повернулися з полону бойовиків, потрібна допомога, – волонтер

22:57, 28 грудня 927 Читать новость на русском
Українським звільненим з полону бойовиків потрібна допомога
Українським звільненим з полону бойовиків потрібна допомога / https://www.ukrinform.ua/

27 грудня на Донбасі відбувся великий обмін полоненими між Україною та бойовиками з "ЛДНР". За його підсумками в Україну з тюрем окупантів повернулося 73 людини, на окуповані території Донбасу – 233. Проте багато визволених українців зіштовхнулися з проблемою того, що у них немає житла, документів та навіть теплого одягу на зиму.

Про це повідомила українська волонтерка Анна Гвоздяр на своїй сторінці у Facebook.

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Вона розповіла, що відвідала лікарню, де перебувають звільнені цивільні полонені, серед яких і ті, кому немає куди повернутися.

"Картина трохи інша. Їх ніхто не зустрічав, не кожному є куди повернутися, майже ніхто і не уявляє що далі. Заарештовані через підозру в "шпіонажі" чи відмову зрадити Батьківщину хлопці, бізнесмени, пенсіонери, звичайні перехожі, декілька воїнів АТО та молоді ультрас і навіть жінки сиділи в тюрмах на окупованих територіях! Їхні будинки розграбовані, їхні рідні ТАМ, куди повернутися тепер не можна", – зазначила Анна.

Волонтер звертається до усіх українців і просить по допомогу.

Цим людям як ніколи потрібне Новорічне чудо і розуміння, що вони не самі в чужому місті! Вони приїхали без одягу, а той старий який був "пахне тюрмою", запаху, про який говорить кожен і кожен дуже хоче його позбутися,
– звернулася до небайдужих вона.

За словами Анни, звільнені українці найбільше потребують:

Чоловіки:

1. Штани 52-54 розмір, зимове взуття 44 розмір , тепла кофта;
2. Куртка розмір L, зимове взуття 44 розмір;
3. Зимове взуття 41 розмір;
4. Тапочки гумові 41 розмір, зимове взуття, штани 50 розмір;
5. Зимове взуття 44 розмір, перчатки;
6. Зимове взуття 42 розмір;
7. Куртка розмір L, взуття зимове 43 розмір, перчатки;
8. Куртка розмір L, зимове взуття 43 розмір, тепла кофта;
​9. Зимове взуття 43 розмір;
10. Тепла кофта розмір М, футболка, шапка, штани 48 розмір, перчатки;
11. Взуття зимове 43 розмір;
12. Штани 48 розмір;
13. Зимове взуття 46 розмір;

15 сумок та рюкзаків, телефони з стартовими пакетами Водафон

Станки та пінки для гоління, мило, шампунь

Жінки:

1. Спортивний костюм 54 розмір, зимове взуття 37 розмір, білизна;
​2. Зимове взуття 36 розмір, гумові шльопки, спортивний костюм 48-50 розмір, білизна;
3. Одяг 44 розмір, кофта на замку;

Гелі для душу, шампуні, зубні щітки та пасти. 3 сумки.

Волонтерка зазначила, що усі речі можна передати за адресом Народний Тил, вул. Патріса Лумумби 4-6.

Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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