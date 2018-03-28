16:21
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує: у МОЗ спростували небезпечний міф

1296 Читать новость на русском
"Вегето-судинна дистонія" – не діагноз, а синдром / Фото з відкритих джерел

У міжнародній медицині не існує діагнозу "вегето-судинна дистонія", пропри те що українські лікарі часто його ставлять.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Якщо колись вам або вашим близьким записали в медичній картці ці три загадкові літери – ВСД – забудьте про них. Це великий совєтський міф, який народився за відсутності доступу до бази джерел доказової медицини. Проте зітхати з полегшенням також не поспішайте", – заявила в. о. міністра.

Читайте також: Як уникнути інсульту: у МОЗ дали прості рекомендації

Насправді ж вегето-судинна дистонія – не діагноз, а синдром, який використовують при комплексі різноманітних скарг та симптомів у пацієнта. Під ним ховається цілий комплекс симптомів.

Найчастіше його ставлять, коли пацієнт:

- відчуває тривогу та неспокій, має проблеми зі сном, відчуття нестачі повітря та "клубку в горлі", тремтять руки;
- скаржиться на прискорене серцебиття, коливання тиску, біль в області серця й при цьому має нормальну ЕКГ;
- має дискомфорт у животі, закреп, пронос, метеоризм або печію;
- має запаморочення, підвищену температуру, при цьому обстеження показують, що запальних процесів в організмі немає.

Як зазначила Супрун, ці симптоми можуть зустрічатися в різних комбінаціях і не обов’язково всі одночасно. Важливо, що насправді вони можуть говорити про кілька різних хвороб, які потрібно виявити після низки ґрунтовних обстежень.

Читайте також: Нас обманювали: в МОЗ розвінчали дієвість масової флюорографії

Проте якщо лікар натомість пише пацієнту у медичній картці "ВСД" та відправляє пити вітаміни й легкі заспокійливі, це означає, що буквально "зливає" справжню проблему,
– наголосили у МОЗ.

За словами Супрун, дисфункція вегетативної нервової системи не може бути захворюванням сама по собі.

"Вона виникає вторинно, як наслідок іншої хвороби яку потрібно лікувати. І виявити її неможливо, просто поставивши діагноз ВСД та відправивши пацієнта додому", – наголосила урядовець.

Відтак, якщо на прийом до лікаря приходить пацієнт з цими симптомами або ж з вже поставленим діагнозом ВСД, це означає, що його потрібно дообстежити та знайти справжню причину захворювання.

Перелік додаткових методів обстеження має включати загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, ЕКГ, іноді – добовий моніторинг ЕКГ чи ЕхоКГ, за потреби УЗД органів черевної порожнини, рентгенографія грудної клітки, в деяких випадках МРТ головного мозку, консультації кардіолога, гастроентеролога, ендокринолога, невролога, а якщо об'єктивно немає підстав вважати пацієнта хворим, а він продовжує скаржитись – варто направити його на прийом до психолога або психіатра.

Теги: LifeStyle Медична реформа Уляна Супрун Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
90 років Збігнєву Бжезінському: що відомий політолог думав про Україну
сьогодні, 16:06 90 років Збігнєву Бжезінському: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 3787
Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
сьогодні, 15:01 Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
Юрій Бутусов 1976
Страсний тиждень-2018: що можна їсти
сьогодні, 12:05 Страсний тиждень-2018: що можна їсти
7174
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сьогодні, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 536
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 11:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
1110
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук