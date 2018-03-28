Діагнозу "вегето-судинна дистонія" не існує: у МОЗ спростували небезпечний міф

У міжнародній медицині не існує діагнозу "вегето-судинна дистонія", пропри те що українські лікарі часто його ставлять.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Якщо колись вам або вашим близьким записали в медичній картці ці три загадкові літери – ВСД – забудьте про них. Це великий совєтський міф, який народився за відсутності доступу до бази джерел доказової медицини. Проте зітхати з полегшенням також не поспішайте", – заявила в. о. міністра.

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Насправді ж вегето-судинна дистонія – не діагноз, а синдром, який використовують при комплексі різноманітних скарг та симптомів у пацієнта. Під ним ховається цілий комплекс симптомів.

Найчастіше його ставлять, коли пацієнт:

- відчуває тривогу та неспокій, має проблеми зі сном, відчуття нестачі повітря та "клубку в горлі", тремтять руки;

- скаржиться на прискорене серцебиття, коливання тиску, біль в області серця й при цьому має нормальну ЕКГ;

- має дискомфорт у животі, закреп, пронос, метеоризм або печію;

- має запаморочення, підвищену температуру, при цьому обстеження показують, що запальних процесів в організмі немає.

Як зазначила Супрун, ці симптоми можуть зустрічатися в різних комбінаціях і не обов’язково всі одночасно. Важливо, що насправді вони можуть говорити про кілька різних хвороб, які потрібно виявити після низки ґрунтовних обстежень.

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Проте якщо лікар натомість пише пацієнту у медичній картці "ВСД" та відправляє пити вітаміни й легкі заспокійливі, це означає, що буквально "зливає" справжню проблему,

– наголосили у МОЗ.

За словами Супрун, дисфункція вегетативної нервової системи не може бути захворюванням сама по собі.

"Вона виникає вторинно, як наслідок іншої хвороби яку потрібно лікувати. І виявити її неможливо, просто поставивши діагноз ВСД та відправивши пацієнта додому", – наголосила урядовець.

Відтак, якщо на прийом до лікаря приходить пацієнт з цими симптомами або ж з вже поставленим діагнозом ВСД, це означає, що його потрібно дообстежити та знайти справжню причину захворювання.

Перелік додаткових методів обстеження має включати загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, ЕКГ, іноді – добовий моніторинг ЕКГ чи ЕхоКГ, за потреби УЗД органів черевної порожнини, рентгенографія грудної клітки, в деяких випадках МРТ головного мозку, консультації кардіолога, гастроентеролога, ендокринолога, невролога, а якщо об'єктивно немає підстав вважати пацієнта хворим, а він продовжує скаржитись – варто направити його на прийом до психолога або психіатра.