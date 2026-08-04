Динаміка ворога знижується, – командир 1 ОШП розкрив результати операцій центру "Фаланга"

На південному напрямку Сили оборони України поєднують удари безпілотників зі штурмовими діями, щоб послабити російські підрозділи та створити умови для просування піхоти. Водночас українські військові не женуться за швидкими результатами на землі й коригують дії відповідно до реальної ситуації на полі бою.

Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" в ефірі 24 Каналу розповів, як просувається операція центру мультидоменних операцій "Фаланга". Він пояснив, які показники вже вдалося перевищити та як змінилася активність ворога на ділянці, де зосередили основні зусилля.

Дрони вже перевищили заплановані показники

Перебіг операції загалом відповідає визначеному плану, хоча звільнення територій відбувається повільніше, ніж очікувалося. Піхоту не відправляють уперед лише заради швидкого результату, а чекають, доки удари по ворогу створять належні умови для просування.

Ми не спираємося на часові показники чи власні бажання, а виходимо з об'єктивної ситуації. Якщо немає передумов для просування піхоти, ми її не застосовуємо,

– пояснив Філатов.

Натомість у застосуванні безпілотників центр "Фаланга" вже перевиконує поставлені завдання. У межах роботи по російській логістиці було уражено 40 одиниць ворожої техніки, а результати зі знищення точок зльоту операторів БпЛА на 30% перевищили показники, які військові визначили перед початком операції.

На землі ми просуваємося не так стрімко, як хотіли, але в площині застосування БпЛА перевиконуємо свої плани. Тому, на мою думку, операція проходить успішно,

– наголосив командир 1 ОШП.

Послідовне ураження техніки, логістичних маршрутів і позицій російських операторів дронів має поступово послабити підрозділи противника. Це створює для Сил оборони України безпечніші умови, щоб надалі рухатися вперед без невиправданого ризику для піхоти.

На ділянці операції активність ворога знижується

Українські військові очікували, що росіяни спробують зупинити просування посиленими авіаційними ударами, введенням резервів і нарощуванням можливостей безпілотних підрозділів. Подібну тактику ворог застосовував під час Курської операції та боїв у районі Добропільського виступу, де масово використовував керовані авіабомби.

Ми готувалися до дуже широкого спектра протидії, однак суттєвого збільшення застосування авіації, введення резервів чи нарощування спроможностей БпЛА поки не спостерігаємо,

– розповів Філатов.

На всьому напрямку кількість російських штурмів істотно не зменшилася. Водночас центр "Фаланга" зосередив удари на конкретних бригадах противника, детально вивчаючи їхню структуру, позиції та можливості, щоб системно послаблювати саме ці підрозділи.

За останні дні динаміка застосування ворожих засобів суттєво знижується. Інтенсивність наступальних дій падає повільніше, але теж іде на спад, що дає нам можливість просуватися вперед,

– наголосив командир 1 ОШП.

Зменшення активності росіян поки стосується саме ділянки, на якій зосереджені сили центру. Послідовний вплив на логістику, техніку та підрозділи ворога поступово створює для Сил оборони України кращі умови для подальших дій.

Дмитро Філатов розповів про результати операції Фаланга: дивіться відео