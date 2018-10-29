"Динамо" – друга команда в Європі за незвичним показником

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) проаналізував, скільки вихованців футбольних клубів виступають на професійному рівні у найвищих лігах 31 чемпіонату Європи. У цьому рейтингу київське "Динамо" посіло друге місце.

Загалом 69 вихованців "Динамо" продовжують виступи у цих чемпіонатах. Завдяки такому показнику український клуб посів другу сходинку, яку він ділить з сербським "Партизаном", йдеться у дослідженні. При цьому що ще у 2017 році "Динамо" було на сьомому місці. За рік кількість вихованців "Динамо", які виступають у різних чемпіонатах, зросла на 15 футболістів

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Лідирує у цьому рейтингу голландський "Аякс": 77 гравців, які пройшли його структуру, виступають сьогодні в різних європейських дивізіонах.

Серед інших українських клубів, то 48 вихованців "Шахтаря" забезпечили "гірникам" 11 місце, а "Дніпро" поділяє 46-48 позиції з норвезьким "Русенборгом" та іспанським "Атлетико" (по 29).