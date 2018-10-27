Одним з центральних матчів 13-го туру УПЛ стане матч "Динамо" проти "Львова". Перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою киян завдяки голу на останній хвилині зустрічі у виконанні вихованця "Львова". Тож у Кbєві можна очікувати боротьби. Букмекери дали прогноз на цей матч.

Варто зазначити, що перемога "Львова" у цьому матчі буде на рівні сенсації. Розриви у коефіцієнтах між перемогами клубів доволі значний. І навіть нічия у цьому матчі є доволі неймовірною.

Читайте також: Скільки "Динамо" та "Зоря" заробили у Лізі Європи минулого сезону: названо суми

Так, у PariMatch на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 1,16. Перемога "Львова" – аж 17,5. Варто відзначити, що це найбільший коефіцієнт на перемогу гостей. Нічия у матчі – 7,50.

"Фаворит спорт" на перемогу "Динамо" виставив коефіцієнт 1,18. Якщо переможе "Львів", це помножить ставку на 16,25. На нічию приймають з коефіцієнтом 7,00.

Щодо Marathon bet, то в них ставка на "Динамо" з коефіцієнтом 1,169. На "Львів" коефіцієнт рівно 17,00. Нічия – 6,95.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Львів" відбудеться у неділю, 28 жовтня. Початок матчу 17:00.