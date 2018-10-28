Київське "Динамо" несподівано поступилося ФК "Львів" у 13-му турі української Прем'єр-ліги.

Динамо – Львів 0:1

Гол: Тейлор, 21

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На 21-й хвилині матчу чи не перший випад "Львова" завершився взяттям воріт "Динамо". Тейлор втік в контратаку, на швидкості злетів з Шабанова і з правого кута штрафного точно пробив в дальній кут – 0:1.

"Динамо" побігло відіграватися, але попри 16 ударів по воротам Олесандра Бандури, лише 6 прийшлися у площину. "Львів" майстерно "сушив" гру, не рідко вдаючися до грубих фолів - підопічні Юрія Бакалова заробили 8 жовтих та одну червону картку. У компенсований до другого тайму час арбітр вилучив з поля Сабіно, але часу щоб відігратися у киян вже не залишилося.

Таким чином, "Динамо" зазнало другої поразки у сезоні і втратило шанс наздогнати "Шахтар" в турнірній таблиці УПЛ. В свою чергу ФК "Львів" піднявся аж на 4 позиції і посів п'яту сходинку.

Відеоогляд матчу Динамо – Львів

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