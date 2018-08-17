Динамо чи Олександрія: прогноз букмекерів на матч лідерів УПЛ

"Динамо" та "Олександрія" лідирують в УПЛ, посідаючи другу та першу сходинку відповідно. Кияни відстають від олександрійців на три бали, але мають гру в запасі. "Олександрія" в цьому сезоні лише виграє і жодного разу за чотири тури не пропускала голи. Як і "Динамо" за три попередні матчі УПЛ. В суботу, 18 серпня, коли ці команди зіграють між собою, одна з цих серій буде перервана.

Попри таку ситуацію після чотирьох турів, а також те, що "Динамо" у вівторок, 14 серпня, зіграло важкий матч у кваліфікації Ліги чемпіонів, де обіграло чеську "Славію", у "Олександрії" не надто великі шанси на перемогу.

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Букмекери з PariMatch перемогу "Динамо" оцінили в 1,33. У той час як на "Олександрію" приймають з коефіцієнтом 12,00. Нічия у цьому матчі – 4,60.

Дещо менше перемогу "Олександрії" оцінили у "Фаворит спорт" – 9,25. На перемогу "Динамо" ж 1,35. Якщо команди зіграють у нічию – 5,00.

Зате Marathon bet теж не надто вірить у "Олександрію" – 11,25 на їх перемогу. Перемога "Динамо" – 1,31. На те, що команди не визначать сильнішого – 5,30.

Нагадаємо, "Динамо" пройшло "Славію" і у плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє з голландським "Аяксом". Перший матч на виїзді відбудеться у середу, 22 серпня. Матч-відповідь у Києві 28 серпня.

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