Динамо – Олександрія: відео голу та моментів матчу УПЛ

У матчі "Динамо" проти "Олександрії" глядачі побачили лише один гол. Саме він приніс перемогу киянам.

Гол у матчі забив Віктор Циганков. Це сталося вже у другому таймі, коли з-за меж штрафного майданчика вирішив пробити по воротах суперника.

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До цього ще у першому таймі Кендзьора забив у ворота "Олександрії", але поляк порушив правила під час взяття воріт.

Відео моментів та голу матчу "Динамо" – "Олександрія

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