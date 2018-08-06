"Динамо" перемагає "Шахтар", "Олександрія" – лідер УПЛ: головні підсумки 3-го туру

У шести матчах третього туру УПЛ було чимало інтриги. А також дещо неочікуваних результатів. А розпочалося все ще в п’ятницю, 3 серпня, коли в Києві на поле НСК "Олімпійський" вийшли "Динамо" та "Шахтар".

Українське "ель-класіко" та туалетний папір

На якій би позиції не перебували ці команди по ходу чемпіонату, протистояння між "Динамо" та "Шахтарем" ще довго залишатиметься окрасою УПЛ. Попри те, що деколи так званого "навколофутболу" в ньому значно більше, аніж самої гри. "Динамо" мінімально переграло "Шахтар". Це все, що стосувалося чисто футболу в цей вечір.

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Зате знову гравці "Динамо" не потисли руки Мораєсу.

Руку Мораєсу не подав Сидорчук, капітан Динамо, який стояв першим. Коли підійшов Мораєс, Сидорчук демонстративно відвів руку і помахав, показуючи, що не буде з ним вітатися. Після цього Мораєс просто проходив повз гравців Динамо, які послідували прикладу капітана — Vitalii Zverov (@VitalyZverov) 4 серпня 2018 р.

Фанати киян закидали поле туалетним папером. І загалом вивісили декілька банерів на трибунах.

Фанати киян закидали поле НСК "Олімпійський" туалетним папером (Фото: ФК "Динамо")

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Також під час гри виникла словесна перепалка між Фонсекою та Хацкевичем. Білорус навіть заявив, що почув у свою сторону лайливі слова.

А вже по закінченні матчів у журналістів, які працювали на стадіоні, викрали мікрофони.

Решта матчів: перша нічия УПЛ та вольова перемога

Щодо решти матчів УПЛ, то там теж було чимало цікавого. "Ворскла" свій домашній матч проти ФК "Львів" проводила... у Львові. Все через те, що стадіон у Полтаві приводять у відповідність до вимог Ліги Європи, де вже у вересні гратиме команда. Щодо самого матчу, то "Ворскла" мінімально перемогла. При цьому Шуст ще у першому таймі відбив пенальті.

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Аж у 3-му турі вперше була зафіксована нічия. Сталося це у матчі "Зорі" та "Чорноморця". Такий результат викликає певне занепокоєння. Все через "Зорю", якій вже у четвер, 9 серпня, грати домашній матч проти португальської "Браги" в Лізі Європи. І гра проти одеситів поки не показала, що луганці готові до єврокубків.

"Чорноморець" же витис з матчу максимум. Забити вдалося зі стандарту, хоча і без цього було декілька моментів, коли "моряки" могли забивати у ворота Махарадзе.

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Ще одну нічию було зафіксовано в цьому ж турі наступного дня. Львівські "Карпати" в матчі проти "Олімпіка" після першого тайму вели у рахунку 2:0, втратили свою перевагу та зіграли у нічию. Сама ж гра розпочалася із грози, з громом та блискавками, а також градом. Хоча до 15-ої хвилини матчу випогодилося.

Футбольний кондиціонер перед грою. На спеку вже ніхто не нарікає pic.twitter.com/n6phCwVOwg — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 5 серпня 2018 р.

"Карпати", які володіли ініціативою у першому таймі, забили два голи. При цьому гол Шведа може претендувати на звання гол туру. Однак у другому таймі (вже традиційно для "Карпат" у цьому сезоні), вони повністю провалили гру. Вплинули на це і заміни, які провів тренер "Олімпіка" Роман Санжар.

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У той час неочікуваним лідером УПЛ після трьох турів стала "Олександрія". Команда. яка минулий сезон закінчувала у нижній шістці, виграла три матчі поспіль зі старту нового сезону. Два з них – на виїзді. Зважаючи на те, що команда набрала 9 очок (як і "Динамо"), але забила п'ять голів (на противагу трьом забитих голів у "Динамо"), саме олександрійці піднялися на перше місце у турнірній таблиці.

Третю перемогу в УПЛ "Олександрія" здобула над "Десною". Чернігівська команда доволі непогано дивилася у домашньому матчі, але забити у ворота Паньківа не зуміла. Натомість гості забили у дебюті гри, а потім у другому таймі збільшили свою перевагу.

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Дещо неочікуваним став результат матчу у Києві, де "Арсенал" приймав "Маріуполь". До цього азовці в четвер, 2 серпня (за три дні до матчу), зіграли важку гру (тривала 120 хвилин) проти "Юргордена" у Лізі Європи. "Арсенал" же поки не забивав в УПЛ і взагалі не здобув жодного очка (дві поразки).

У тренера маріупольців Бабича немає довгої лави запасних та двох рівноцінних складів, щоб без проблем випускати їх на два турніри. Тож ротація складу на матч проти "Арсеналу" відбулася незначна. Тим не менше, саме "Маріуполь" виграв цю гру. Дещо пощастило (призначення пенальті), але гості зіграли прагматично і в силу своїх можливостей.

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"Гармашам" ж слід більше часу приділити своїй підготовці. Поки вони виглядають явними аутсайдерами.

"Маріуполь" ж після матчу з "Бордо" в Одесі 9 серпня отримає 11 днів відпочинку. Вони мали б 11 або 12 серпня зіграти проти "Динамо", але цю гру довелося перенести.

Команда туру

Без жодних вагань, це звання отримує "Олександрія". Команда Шарана, яка грає майже одним і тим же складом (лише цього сезону через втрату ряду гравців, "Олександрія" провела ротацію складу), зуміла виграти три матчі поспіль. Також команда не пропускає в УПЛ. У четвертому турі вдома олександрійці прийматимуть "Арсенал-Київ". З такою грою, яку демонструють "каноніри", навряд чи слід очікувати перемогу гостей.

Невдахи туру

Саме "Арсенал-Київ" поки головний невдаха УПЛ. Команда, яка з такою легкістю виграла Першу лігу, в еліті поки не зуміла показати нічого. І якщо поразка у матчі проти "Шахтаря" була очікуваною, то програш втомленому "Маріуполю" вказує на проблеми у команді. Як довго на своїй посаді при таких результатах втримається Раванеллі?

Голи туру

Третій тур виявився багатим на чудові голи, забиті на різний смак. Тому тут зібрано найкращі голи, а не один.

Гол Савченко зі штрафного у ворота "Зорі"



Гол Шведа у ворота "Олімпіка"



Гол Банади у ворота "Десни"



Гол Борячука у ворота "Арсенал-Київ"

Результати усіх матчів

Динамо – Шахтар 1:0

Ворскла – Львів 1:0

Зоря – Чорноморець 1:1

Карпати – Олімпік 2:2

Арсенал-Київ – Маріуполь 1:2

Десна – Олександрія 0:2

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