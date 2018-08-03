Динамо мінімально перемогло Шахтар

Календар матчів УПЛ склався так, що київське "Динамо" приймало донецький "Шахтар" вже у третьому колі. Лише за два тижні до того обидві команди зіграли між собою у матчі за Суперкубок.

Як і у багатьох випадках, у матчі "Динамо" проти "Шахтаря" було більше навколофутболу, аніж самої гри. Цього разу Мораєс не потис руку гравцям "Динамо" під час передматчевого вітання. Фанати столичного клубу зірвали початок другого тайму своїм протестом, закидавши поле туалетним папером. Ще до цього розгорівся скандал з допущенням гравця "Шахтаря" Ісмаілі до матчу проти "Динамо".

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Щодо самого матчу, то розпочали команди доволі обережно. Перший небезпечний момент створили гравці "Динамо". "Гірники" залишили без нагляду Вербіча у власному штрафному майданчику, і футболіст пробивав головою по воротах – невлучно.

Невдовзі Алан Патрік "обрізався" біля власного штрафного майданчика, віддавши м'яч на хід Циганкову. Та "динамівець" не зумів реалізувати вихід на ворота П'ятова.

"Шахтар" небезпечно на це відповів наприкінці першого тайму. Потужно у нижній кут воріт пробивав Тайсон – Бойко перевів м'яч на кутовий.

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Гол, який і приніс перемогу "Динамо", було забито у середині другого тайму. І знову захисники "Шахтаря" залишили без нагляду Вербіча при подачі зі штрафного. От тільки цього разу словенець влучив у площину воріт. При цьому П'ятов дістав до м'яча, однак не зумів втримати його в руках і той закотився у ворота.

В останні 15 хвилин матчу "Шахтар" посилив тиск на ворота суперника. В одному з моментів у штрафному "Динамо" було збито Алана Патріка. Однак суддя вказав на кутовий, а не призначив пенальті.

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"Динамо" мінімально перемагає "Шахтар" та піднімається на першу сходинку турнірної таблиці.

Динамо – Шахтар 1:0

Гол: Вербіч, 64

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