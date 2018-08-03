22:48
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Динамо мінімально перемогло Шахтар

419 Читать новость на русском
Динамо – Шахтар результат матчу УПЛ 3 серпня
Динамо – Шахтар результат матчу УПЛ 3 серпня

Календар матчів УПЛ склався так, що київське "Динамо" приймало донецький "Шахтар" вже у третьому колі. Лише за два тижні до того обидві команди зіграли між собою у матчі за Суперкубок.

Як і у багатьох випадках, у матчі "Динамо" проти "Шахтаря" було більше навколофутболу, аніж самої гри. Цього разу Мораєс не потис руку гравцям "Динамо" під час передматчевого вітання. Фанати столичного клубу зірвали початок другого тайму своїм протестом, закидавши поле туалетним папером. Ще до цього розгорівся скандал з допущенням гравця "Шахтаря" Ісмаілі до матчу проти "Динамо".

Читайте також: Динамо – Шахтар: відео голу та моментів матчу УПЛ

Щодо самого матчу, то розпочали команди доволі обережно. Перший небезпечний момент створили гравці "Динамо". "Гірники" залишили без нагляду Вербіча у власному штрафному майданчику, і футболіст пробивав головою по воротах – невлучно.

Невдовзі Алан Патрік "обрізався" біля власного штрафного майданчика, віддавши м'яч на хід Циганкову. Та "динамівець" не зумів реалізувати вихід на ворота П'ятова.

"Шахтар" небезпечно на це відповів наприкінці першого тайму. Потужно у нижній кут воріт пробивав Тайсон – Бойко перевів м'яч на кутовий.

Читайте також: Матч "Динамо" проти "Маріуполя" довелося перенести: дата матчу

Гол, який і приніс перемогу "Динамо", було забито у середині другого тайму. І знову захисники "Шахтаря" залишили без нагляду Вербіча при подачі зі штрафного. От тільки цього разу словенець влучив у площину воріт. При цьому П'ятов дістав до м'яча, однак не зумів втримати його в руках і той закотився у ворота.

В останні 15 хвилин матчу "Шахтар" посилив тиск на ворота суперника. В одному з моментів у штрафному "Динамо" було збито Алана Патріка. Однак суддя вказав на кутовий, а не призначив пенальті.

Читайте також: "Динамо" хоче здійснити ще один трансфер: тепер зі Швеції

"Динамо" мінімально перемагає "Шахтар" та піднімається на першу сходинку турнірної таблиці. 

Динамо – Шахтар 1:0

Гол: Вербіч, 64

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

 

Теги: Новини України Новини спорту УПЛ Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
сьогодні, 22:01 Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
Блог Медіа
Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
сьогодні, 22:00 Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
Юлія Михайлова
Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
сьогодні, 17:27 Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
2023
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сьогодні, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Псевдовибори "ДНР"-"ЛНР" зривають мирний процес, — Порошенко
 2 листопада 2014 , 18:53 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Суперник "Барселони" змушений був шити нову форму через зустріч з каталонським клубом
 25 квітня 2017 , 16:17
Борусія Д представила нового головного тренера
 6 червня 2017 , 14:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук