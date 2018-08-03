Динамо – Шахтар: відео голу та моментів матчу УПЛ

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" у матчі третього туру УПЛ на дві команди забили лише один гол. Саме він і приніс перемогу "Динамо".

Київське "Динамо" не програло жодного матчу "Шахтарю" у миулому сезоні – три перемоги та одна нічия. При цьому перемагало "Динамо" мінімально – один раз 2:1 та двічі 1:0. У матчі за Суперкубок України 21 липня 2018 року кияни теж перемогли завдяки єдиному голу.

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У грі у Чемпіонаті України 3 серпня перемогу "Динамо" приніс єдиний влучний удар словенця Вербіча. Він головою замкнув навіс зі штрафного. У цьому моменті помилився П'ятов, який не зумів як слід впіймати м'яч.

Варто зазначити, що у минулому сезоні Вербіч вже забивав у ворота "Шахтаря".

Відео голу Вербіча у ворота "Шахтаря"

Динамо – Шахтар 1:0

Гол: Вербіч, 64

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