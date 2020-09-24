Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі і вважає його інавгурацію нелегітимною. Про це у своєму твітері заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Богдан Яременко – член парламентського комітету з питань зовнішньої політики – ствердив, що дипломатичним відносинам України і Білорусі загрожують тільки дрібні провокації.

В ефірі 24 каналу Яременко повідомив, що позиція влади щодо інавгурації Лукашенка ще формується.

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За його словами, невизнання легітимним президента не означає розірвання дипломатичних відносин.

Дипломатичні відносини у нас не з режимом, а з державою Білорусь. Це різні речі,

– зауважив Яременко.

Також він додав, що "дипломатичним відносинам на сьогодні загрожують хіба що дрібні провокації білоруської сторони на українському кордоні". Невизнання легітимним президента – це, звичайно, ускладнює відносини, але зовсім не робить їх неможливими.

Член парламентського комітету акцентував на 3 варіантах подальших дій:

жорсткий;

м'який;

зовсім м'який.

Жорсткий варіант означає піти шляхом Європарламенту, оголосивши, що єдиним легітимним представником білоруського народу можна вважати Координаційну раду Білорусі. Тоді влада будуватиме політичний діалог з цією установою та її представниками.

М'якші способи врегулювання – не визнавши Лукашенка легітимним президентом, можна сказати, що він є керівником держави де-факто. Тому надалі потрібно скоротити або припинити діалог особисто з ним, але продовжити співробітництво з Кабінетом міністрів чи з окремим посадовцями, які представляють білоруський уряд.

Богдан Яременко додав, що "нам потрібно брати до уваги ситуацію з демократією, з правами людини, а це для України не завжди просто".

Що відомо про інавгурацію Лукашенка