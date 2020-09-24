Дипломатичні відносини не з режимом, а з державою, – Яременко про інавгурацію Лукашенка
Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі і вважає його інавгурацію нелегітимною. Про це у своєму твітері заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Богдан Яременко – член парламентського комітету з питань зовнішньої політики – ствердив, що дипломатичним відносинам України і Білорусі загрожують тільки дрібні провокації.
В ефірі 24 каналу Яременко повідомив, що позиція влади щодо інавгурації Лукашенка ще формується.
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За його словами, невизнання легітимним президента не означає розірвання дипломатичних відносин.
Дипломатичні відносини у нас не з режимом, а з державою Білорусь. Це різні речі,
– зауважив Яременко.
Також він додав, що "дипломатичним відносинам на сьогодні загрожують хіба що дрібні провокації білоруської сторони на українському кордоні". Невизнання легітимним президента – це, звичайно, ускладнює відносини, але зовсім не робить їх неможливими.
Член парламентського комітету акцентував на 3 варіантах подальших дій:
- жорсткий;
- м'який;
- зовсім м'який.
Жорсткий варіант означає піти шляхом Європарламенту, оголосивши, що єдиним легітимним представником білоруського народу можна вважати Координаційну раду Білорусі. Тоді влада будуватиме політичний діалог з цією установою та її представниками.
М'якші способи врегулювання – не визнавши Лукашенка легітимним президентом, можна сказати, що він є керівником держави де-факто. Тому надалі потрібно скоротити або припинити діалог особисто з ним, але продовжити співробітництво з Кабінетом міністрів чи з окремим посадовцями, які представляють білоруський уряд.
Богдан Яременко додав, що "нам потрібно брати до уваги ситуацію з демократією, з правами людини, а це для України не завжди просто".
Що відомо про інавгурацію Лукашенка
- 23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники.
- До будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.
- На церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей. У їх числі вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.
- Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова ЦВК Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.
- Інавгурацію не транслювали по телебаченню, у цей час державні телеканали демонстрували серіали.