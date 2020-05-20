Дипломатичний скандал: Болгарія виступила проти розділу Болградського району на Одещині

Болгарський парламент 20 травня закликав Україну не розділяти Болградський район, що на Одещині. Офіційна Софія виступила категорично проти відокремлення болгарської нацменшини, яка там компактно проживає.

Уряд Болгарії ухвалив декларацію. За відповідну заяву проголосували 109 болгарських депутатів, ніхто не голосував проти, утрималися 19, повідомляє пресцентр болгарського парламенту.

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Чим саме незадоволені в Болгарії

Мовиться про рішення уряду України розділити Болградський район Одеської області на п'ять територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю . На думку Софії, це вдарить по правах болгарської меншини. За неофіційними даними, вона налічує близько 250 – 300 тисяч осіб.

. На думку Софії, це вдарить по правах болгарської меншини. За неофіційними даними, вона налічує близько 250 – 300 тисяч осіб. Болгарський парламент рішуче не згоден із запланованими змінами в межах реформи децентралізації в Україні. Заяву було негайно відправлено послу України в Болгарії.

Там закликають уряд Болгарії вжити усіх заходів, щоб зберегти цілісність болгарської громади.

На думку депутатів цю проблему варто вирішити за допомогою двостороннього діалогу між країнами.

Також у заяві мовиться, що болгарська влада має терміново організувати міжурядову нараду щоб захистити права болгарської нацменшини в Україні.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський підписав оновлення закону про місцеве самоврядування. Серед іншого запропоновані зміни дозволять уряду вносити в парламент проєкти про створення чи ліквідацію цілих районів у межах областей.

Що відомо про реформу децентралізації в Україні? Вона передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. Водночас сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.



Під час створення ОТГ дещо порушуються кордони адміністративних районів, які нині існують. Тож можливість їх перегляду є необхідністю для продовження реформи.

Де розташований Болградський район: