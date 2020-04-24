14:52
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Директорку харківського дитбудинку допитали через скандал із фільмом "ДАУ"

      - Читать новость на русском
      Директорку сиротинця, з якого брали дітей на зйомки "ДАУ", допитали / Кадр із фільму

      У Харкові допитали директора обласного будинку дитини №3. Його вихованців 10 років тому задіяли в зйомках фільму Іллі Хржановського "ДАУ".

      Через скандальну стрічку харківські прокурори зареєстрували кримінальне провадження – щодо катування, пропагування культу насильства, а також щодо порушення прав і свобод дітей. Саме в рамках цього провадження й здійснювали допит директора дитбудинку, передає Укрінформ.

      До теми Ілля Хржановський вперше прокоментував знущання з немовлят-сиріт у фільмі "ДАУ"

      Директора будинку дитини №3 вже допитали. Є розуміння того, що дійсно діти з установи були задіяні в зйомках. І зараз вирішується питання щодо доступу до документації будинку дитини та інших процесуальних дій у справі,
      – розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

      Що саме розповіла чиновниця у прокуратурі не розголошують.

      Це цікаво! В обласний будинок дитини №3 у Харкові переважно потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі й з синдромом Дауна. Зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.

      Дозвіл на використання кількох дітей у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.

      Водночас, у самому закладі торік була перевірка, під час якої виявили численні порушення: бруд, занедбаність, відсутність рушників та наявність прострочених ліків. Тоді в ОДА заговорили навіть про можливе звільнення 74-річної керівниці, яка вже багато років очолює будинок дитини, але до того не дійшло.

      Обласний дитячий будинок №3 у Харкові: карта

      Скандал зі стрічкою "ДАУ. Дегенерація" Хржановського: головне

      • "ДАУ" – фільм російського режисера Іллі Хржановського, який розповідає про життя знаменитого радянського фізика та нобелівського лауреата Лева Ландау.
      • Певні сцени з фільму знімали у Харкові – зокрема й за участю дітей, яких брали з місцевого сиротинця.
      • Психологи та дитячий омбудсмен Микола Кулеба переконані, що фільм містить явні ознаки знущань із немовлят.
      • Представники компанії, яка виготовляла фільм, вважають, що у жоден спосіб на дітей не впливали: мовляв, лише під час монтажу кадрам додали максимально посилену звукову фонограму, щоб поглибити сприйняття.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Діти і неповнолітні Скандал Кіно
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:19 Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
      Новини України 139345
      сьогодні , 11:45 Коронавірус в Росії: майже 6 тисяч нових випадків
      Лікування 299639
      сьогодні , 08:26 Зеленському передали країну в катастрофічному стані, – Леонід Кравчук
      Новини України 7681
      сьогодні , 12:26 COVID-19 у Києві: захворіли 111 медиків, за добу хворобу виявили у 9 священнослужителів
      Здорове життя 15678
      сьогодні , 09:59 Пожежа в Житомирській області: усі вогняні осередки локалізовані – карта, фото і відео
      Новини України 16487
      сьогодні , 11:08 З Росії надійшла томографія, – Кислиця про скандальну заяву Кремля в ООН
      Новини України 13331
      сьогодні , 09:22 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      Традиції 154648
      сьогодні , 13:20 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2,7 мільйона людей: карта онлайн
      Лікування 632238
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:30 Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      Олена Трибушна
      сьогодні , 12:00 Експеримент українських виборців
      Павло Казарін