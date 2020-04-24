Директорку харківського дитбудинку допитали через скандал із фільмом "ДАУ"

У Харкові допитали директора обласного будинку дитини №3. Його вихованців 10 років тому задіяли в зйомках фільму Іллі Хржановського "ДАУ".

Через скандальну стрічку харківські прокурори зареєстрували кримінальне провадження – щодо катування, пропагування культу насильства, а також щодо порушення прав і свобод дітей. Саме в рамках цього провадження й здійснювали допит директора дитбудинку, передає Укрінформ.

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Директора будинку дитини №3 вже допитали. Є розуміння того, що дійсно діти з установи були задіяні в зйомках. І зараз вирішується питання щодо доступу до документації будинку дитини та інших процесуальних дій у справі,

– розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Що саме розповіла чиновниця у прокуратурі не розголошують.

Це цікаво! В обласний будинок дитини №3 у Харкові переважно потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі й з синдромом Дауна. Зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.



Дозвіл на використання кількох дітей у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.

Водночас, у самому закладі торік була перевірка, під час якої виявили численні порушення: бруд, занедбаність, відсутність рушників та наявність прострочених ліків. Тоді в ОДА заговорили навіть про можливе звільнення 74-річної керівниці, яка вже багато років очолює будинок дитини, але до того не дійшло.

Обласний дитячий будинок №3 у Харкові: карта

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