Директорку харківського дитбудинку допитали через скандал із фільмом "ДАУ"
У Харкові допитали директора обласного будинку дитини №3. Його вихованців 10 років тому задіяли в зйомках фільму Іллі Хржановського "ДАУ".
Через скандальну стрічку харківські прокурори зареєстрували кримінальне провадження – щодо катування, пропагування культу насильства, а також щодо порушення прав і свобод дітей. Саме в рамках цього провадження й здійснювали допит директора дитбудинку, передає Укрінформ.
До теми Ілля Хржановський вперше прокоментував знущання з немовлят-сиріт у фільмі "ДАУ"
Директора будинку дитини №3 вже допитали. Є розуміння того, що дійсно діти з установи були задіяні в зйомках. І зараз вирішується питання щодо доступу до документації будинку дитини та інших процесуальних дій у справі,
– розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Що саме розповіла чиновниця у прокуратурі не розголошують.
Це цікаво! В обласний будинок дитини №3 у Харкові переважно потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі й з синдромом Дауна. Зокрема, малюка з таким захворюванням брали для зйомок.
Дозвіл на використання кількох дітей у фільмі давав свого часу департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.
Водночас, у самому закладі торік була перевірка, під час якої виявили численні порушення: бруд, занедбаність, відсутність рушників та наявність прострочених ліків. Тоді в ОДА заговорили навіть про можливе звільнення 74-річної керівниці, яка вже багато років очолює будинок дитини, але до того не дійшло.
Обласний дитячий будинок №3 у Харкові: карта
Скандал зі стрічкою "ДАУ. Дегенерація" Хржановського: головне
- "ДАУ" – фільм російського режисера Іллі Хржановського, який розповідає про життя знаменитого радянського фізика та нобелівського лауреата Лева Ландау.
- Певні сцени з фільму знімали у Харкові – зокрема й за участю дітей, яких брали з місцевого сиротинця.
- Психологи та дитячий омбудсмен Микола Кулеба переконані, що фільм містить явні ознаки знущань із немовлят.
- Представники компанії, яка виготовляла фільм, вважають, що у жоден спосіб на дітей не впливали: мовляв, лише під час монтажу кадрам додали максимально посилену звукову фонограму, щоб поглибити сприйняття.
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