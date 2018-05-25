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Disney представила першого робота, який виконує складні акробатичні трюки

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Робот Stickman
Робот Stickman / Скріншот з відео

Інженери із Disney Research створили робота, який вміє виконувати переворот в польоті з тросу. Розробка має три сегменти, які можуть складатися в польоті, що дозволяє роботу обертатися в повітрі.

Про це повідомили розробники на конференції ICRA 2018.

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Розробники під керівництвом Гюнтера Німайера з Disney Research створили експериментального робота Stickman для відпрацювання алгоритмів складних стрибків.

​Алгоритм роботи робота
Алгоритм роботи Stickman

Конструкція робота досить проста – він складається з трьох металевих сегментів, з'єднаних петлями і двома поршнями, встановленими на центральному сегменті. У повністю розкладеному стані він має довжину, яку можна порівняти з довжиною людського тіла – близько 2 метрів. Кожен з двох поршнів з'єднує один з крайніх сегментів із середнім, за рахунок чого робот може в польоті незалежно змінювати положення кожного сегмента щодо інших і тим самим управляти своїм рухом.

Перед виконанням перевороту робот закріплюється на піднятому тросі. В кінці падіння він відчіплюється від троса і притискає крайні сегменти до центрального подібно до того, як люди притискають до тіла руки і ноги. За рахунок цього він прискорює своє обертання й може здійснювати до двох зворотних переворотів за один стрибок.

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Під час польоту робот відстежує свій стан за допомогою інерційного блоку і лазерного далекоміра. За допомогою цих даних і закладеної в ньому моделі руху він розраховує свою висоту, швидкість і час польоту, що залишився, для того, аби вчасно зупинити обертання і приземлитися на мат в горизонтальному положенні.

Подвійне зворотнє сальто робота Stickman в повітрі – дивіться відео

 

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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