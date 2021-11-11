Біля білорусько-польського кордону дітей також включили в пропагандистську кампанію. Про це написав прессекретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

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Білорусь використовує дітей біженців для агітації

Політик розпоів, що у Мінську збирається дедалі більше груп мігрантів, яких, ймовірно, відправлять на Захід, Польщу чи Литву…

Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти,

– написав Жарін.

Прессекретар додав, що "гра емоцій продовжується".