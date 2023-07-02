Ціль юного хлопця з Кропивницького амбітна – зібрати 120 тисяч гривень на прилад нічного бачення до кінця липня. 80 тисяч він власною працею уже набарабанив.
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Після концертів лікував криваві мозолі
Задля досягнення поставленої цілі юний барабанщик дає концерти у середмісті тричі на тиждень. Однак оскільки термін збору добігає кінця – збирається виступати ще частіше.
Щоб порадувати публіку, Давид вивчив понад 60 переважно українських мелодій, тож його концерт триває три години. Однак щоразу свій виступ він розпочинає з гімну України. А поруч з барабанною установкою тримає 2 скриньки, щоб кожен охочий міг зробити свій внесок у допомогу штурмовому підрозділу та наближення такої довгоочікуваної перемоги.
Через таку тривалість та невпинну працю хлопець раніше під час кожного виступу натирав руки до кривавих мозолів, тож тепер грає у велосипедних рукавичках.
Невпинно працює сьомий місяць
Збирати на прилад нічного бачення Давид почав від тоді, як його тренер з таеквондо став до лав української армії. Хлопець чітко пам'ятає навіть дату, коли вирішив давати концерти – 9 січня. Саме тоді інший тренер повідомив, що Віктора Тихоненка забрали в армію.
Батьки юного музиканта зазначили, що пишаються своїм сином, а також усіляко допомагають зібрати гроші для війська. Хлопця підтримують не лише вони, а й вся рідня.
Він вирішив, ми його тільки підтримали і скажемо, що вся наша рідня його підтримала. Чому б ні? Він в нас молодець, ми пишаємось тим, що він робить,
– розповів батько хлопчика.
Подякував вихованцеві просто з передової й сам Віктор Тихоненко, який тренував Давида 6 років. Він розповів, що перед збором юнак з батьками зв'язалися з військовими та запитали, що їм потрібно найбільше.
Як завжди, для військових найбільш необхідні тепловізори, дрони, прилади нічного бачення. Це, в принципі, вам будь-який військовий скаже. Тому ми вибрали цей прилад нічного бачення для нічних штурмів,
– сказав тренер та захисник України.
А також зазначив, що він як тренер юного Давида Кібукевича сильно пишається своїм вихованцем.
Як українські діти допомагають ЗСУ
- Раніше 7-річна волонтерка з Рівного Ірина, чий батько загинув на війні, задля допомоги ЗСУ почала виготовляти та продавати віночки. Завдяки цьому їй вдалося купити для воїнів 4 автомобілі, тепловізори, Starlink, квадрокоптери, а також стати справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
- У березні 2023 року 10-річна Марійка з Умані також захотіла допомогти Героям. Для цього вона передала усі свої заощадження, які збирала не один рік, на позашляховик для прикордонників. Загалом вона віддала 120 тисяч гривень.
- Для допомоги захисникам діти навіть погоджуються відрізати власні коси. Так вчинила 9-річна Оксана з Прилук – вона відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових, що боронять Україну під Бахмутом. Своє волосся дівчинка відрощувала усе життя.