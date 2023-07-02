Ціль юного хлопця з Кропивницького амбітна – зібрати 120 тисяч гривень на прилад нічного бачення до кінця липня. 80 тисяч він власною працею уже набарабанив.

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Після концертів лікував криваві мозолі

Задля досягнення поставленої цілі юний барабанщик дає концерти у середмісті тричі на тиждень. Однак оскільки термін збору добігає кінця – збирається виступати ще частіше.

Щоб порадувати публіку, Давид вивчив понад 60 переважно українських мелодій, тож його концерт триває три години. Однак щоразу свій виступ він розпочинає з гімну України. А поруч з барабанною установкою тримає 2 скриньки, щоб кожен охочий міг зробити свій внесок у допомогу штурмовому підрозділу та наближення такої довгоочікуваної перемоги.

Через таку тривалість та невпинну працю хлопець раніше під час кожного виступу натирав руки до кривавих мозолів, тож тепер грає у велосипедних рукавичках.

Невпинно працює сьомий місяць

Збирати на прилад нічного бачення Давид почав від тоді, як його тренер з таеквондо став до лав української армії. Хлопець чітко пам'ятає навіть дату, коли вирішив давати концерти – 9 січня. Саме тоді інший тренер повідомив, що Віктора Тихоненка забрали в армію.

Батьки юного музиканта зазначили, що пишаються своїм сином, а також усіляко допомагають зібрати гроші для війська. Хлопця підтримують не лише вони, а й вся рідня.

Він вирішив, ми його тільки підтримали і скажемо, що вся наша рідня його підтримала. Чому б ні? Він в нас молодець, ми пишаємось тим, що він робить,

– розповів батько хлопчика.

Подякував вихованцеві просто з передової й сам Віктор Тихоненко, який тренував Давида 6 років. Він розповів, що перед збором юнак з батьками зв'язалися з військовими та запитали, що їм потрібно найбільше.

Як завжди, для військових найбільш необхідні тепловізори, дрони, прилади нічного бачення. Це, в принципі, вам будь-який військовий скаже. Тому ми вибрали цей прилад нічного бачення для нічних штурмів,

– сказав тренер та захисник України.

А також зазначив, що він як тренер юного Давида Кібукевича сильно пишається своїм вихованцем.

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