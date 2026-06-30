Дитяча лікарня у Львові отримала надсучасне обладнання з Італії на пів мільйона євро

Дитяча лікарня у Львові отримала унікальну допомогу, яка допоможе рятувати життя маленьких пацієнтів. Ця масштабна підтримка стала можливою завдяки особливій солідарності італійського народу.

Про надходження нового обладнання повідомили на офіційній сторінці Дитячої Лікарні Святого Миколая у Facebook. Цей крок став результатом масштабної міжнародної ініціативи, спрямованої на підтримку української медицини в часи війни.

Яке обладнання отримали львівські лікарі?

Для львівського центру Unbroken KIDS передали сучасну медичну техніку загальною вартістю понад 500 тисяч євро. За ці кошти було придбано мобільний рентгенхірургічний апарат C-arc GMM Symbol FP S та п'ять моніторів пацієнта, які вже допомагають рятувати дитячі життя.

Хто допоміг зібрати кошти?

Цю допомогу вдалося зібрати завдяки благодійній ініціативі італійського уряду "Медаль опору українського народу". Проєкт два роки тому започаткували Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane та Фундація 5P Global з метою допомоги українським дітям, які постраждали від війни. Студенти Школи медальєрського мистецтва Державного монетного двору Італії створили ескізи медалі, яка стала символом солідарності двох народів.

Одні з перших медалей італійці вирішили подарувати Наталії та Яні Степаненкам – мамі й дочці, які втратили кінцівки під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Це було в Римі під час презентації проєкту. Відтоді було продано близько 7700 благодійних медалей,

– розповіли в лікарні.

Сучасне медичне обладнання від народу Італії / Фото Дитячої Лікарні Святого Миколая