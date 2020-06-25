Дитячі табори у Києві не відкриють до кінця карантину: що відомо
Всі дитячі табори та оздоровчі заклади закриті через карантин в Україні. У Кабміні обіцяли, що переглянуть рішення про відкриття таборів з 1 липня, якщо ситуація з коронавірусом покращиться. Однак у Києві вирішили не відновлювати роботу до кінця карантину – 31 липня.
Київ заборонив відкривати табори та оздоровчі заклади, проте на відповідних територіях забезпечуватимуть безпечні умови для подальшого відкриття, повідомили у пресслужбі КМДА.
Дізнайтеся більше Коли в Україні можуть відкрити дитячі табори
На території Києва є 8 закладів, що розташовані в позаміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові:
- МДЦ "Артек",
- ДОЗ "Хвиля",
- ДОТ "Сокіл",
- ДОК "Антей",
- ОТ "Лідер",
- ДОТ "Лісовий",
- ДПЗОВ "Пуща-Водиця".
ДЗСТ "Жовтень" не планує відкриватися у 2020 році взагалі.
Всі комплекси перевірять після роз’яснень і рекомендацій МОЗ щодо дитячих таборів. Наразі відкривати табори в Україні заборонено.
Чому табори не відкривають: пояснення МОЗ
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов виділив кілька причин:
- Можливі спалахи в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, в тому числі кишкових. У такому випадку дітей доставлятимуть в інфекційні лікарні, де лікують хворих на коронавірус.
- Діти з різних регіонів. Оскільки епідеміологічна ситуація в областях дуже різна, то постійні переїзди дітей з одного регіону в інший сприятимуть поширенню коронавірусу.
- Недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм у таборах.