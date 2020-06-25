Всі дитячі табори та оздоровчі заклади закриті через карантин в Україні. У Кабміні обіцяли, що переглянуть рішення про відкриття таборів з 1 липня, якщо ситуація з коронавірусом покращиться. Однак у Києві вирішили не відновлювати роботу до кінця карантину – 31 липня.

Київ заборонив відкривати табори та оздоровчі заклади, проте на відповідних територіях забезпечуватимуть безпечні умови для подальшого відкриття, повідомили у пресслужбі КМДА.

Дізнайтеся більше Коли в Україні можуть відкрити дитячі табори

На території Києва є 8 закладів, що розташовані в позаміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові:

МДЦ "Артек",

ДОЗ "Хвиля",

ДОТ "Сокіл",

ДОК "Антей",

ОТ "Лідер",

ДОТ "Лісовий",

ДПЗОВ "Пуща-Водиця".

ДЗСТ "Жовтень" не планує відкриватися у 2020 році взагалі.

Всі комплекси перевірять після роз’яснень і рекомендацій МОЗ щодо дитячих таборів. Наразі відкривати табори в Україні заборонено.

Чому табори не відкривають: пояснення МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов виділив кілька причин:

Можливі спалахи в дитячих таборах інших інфекційних хвороб , в тому числі кишкових. У такому випадку дітей доставлятимуть в інфекційні лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

, в тому числі кишкових. У такому випадку дітей доставлятимуть в інфекційні лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Діти з різних регіонів. Оскільки епідеміологічна ситуація в областях дуже різна, то постійні переїзди дітей з одного регіону в інший сприятимуть поширенню коронавірусу.

Оскільки епідеміологічна ситуація в областях дуже різна, то постійні переїзди дітей з одного регіону в інший сприятимуть поширенню коронавірусу. Недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм у таборах.

Станом на 25 червня в Україні виявили 40 008 випадків зараження коронавірусом, 17 758 пацієнтів одужали, але 1 067 – померли. За минулу добу підтвердили рекордну цифру хворих на COVID-19 – 994.