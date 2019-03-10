Дитячі фото, невідомі факти кар’єри, – Юлія Тимошенко запустила свій "кандидатський" сайт

"Вірю в Україну. Тимошенко 2019" – під такою назвою запрацювала персональна інтернет-сторінка одного з фаворитів нинішніх президентських виборів.

Особистий сайт кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко детально розповідає про перебіг її кампанії. Репортажі про зустрічі із виборцями, звіти про поїздки регіонами в межах всеукраїнського туру, рекламні та агітаційні матеріали, а також повідомлення про підтримку лідера "Батьківщини" громадськими організаціями та професійними спілками.

На сайті також представлено письмові Зобов’язання голови партії – перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" втілить у життя після перемоги на виборах.

Окремий розділ – повна програма дій нового президента, яка буде виконуватись з першого дня після виборів і базою для якої став Новий курс – концепція докорінних перетворень в усіх сферах життя.

Персональний сайт має на меті не просто ознайомити користувачів мережі інтернет з планами одного з найрейтинговіших висуванців на найвищу в країні посаду та ходом його передвиборної кампанії. На ньому можна дізнатися досі невідомі багатьом подробиці професійного шляху найпопулярнішої української жінки, цікаві деталі її особистого життя.

Нагадаємо, і до появи "кандидатського" сайту Юлія Тимошенко активно використовувала інтернет як засіб комунікації з людьми.

Зокрема її сторінка в соціальній мережі Facebook має понад 2 мільйони підписників, понад 120 тисяч стежать за дописами політика в Instagram.