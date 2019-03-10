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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Дитячі фото, невідомі факти кар’єри, – Юлія Тимошенко запустила свій "кандидатський" сайт

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      Юлія Тимошенко запустила свій "кандидатський" сайт
      Юлія Тимошенко запустила свій "кандидатський" сайт

      "Вірю в Україну. Тимошенко 2019" – під такою назвою запрацювала персональна інтернет-сторінка одного з фаворитів нинішніх президентських виборів.

      Особистий сайт кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко детально розповідає про перебіг її кампанії. Репортажі про зустрічі із виборцями, звіти про поїздки регіонами в межах всеукраїнського туру, рекламні та агітаційні матеріали, а також повідомлення про підтримку лідера "Батьківщини" громадськими організаціями та професійними спілками.

      На сайті також представлено письмові Зобов’язання голови партії – перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" втілить у життя після перемоги на виборах.

      Окремий розділ – повна програма дій нового президента, яка буде виконуватись з першого дня після виборів і базою для якої став Новий курс – концепція докорінних перетворень в усіх сферах життя.

      Персональний сайт має на меті не просто ознайомити користувачів мережі інтернет з планами одного з найрейтинговіших висуванців на найвищу в країні посаду та ходом його передвиборної кампанії. На ньому можна дізнатися досі невідомі багатьом подробиці професійного шляху найпопулярнішої української жінки, цікаві деталі її особистого життя.

      Нагадаємо, і до появи "кандидатського" сайту Юлія Тимошенко активно використовувала інтернет як засіб комунікації з людьми.

      Зокрема її сторінка в соціальній мережі Facebook має понад 2 мільйони підписників, понад 120 тисяч стежать за дописами політика в Instagram.

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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