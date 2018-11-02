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      Дівчина перетворила себе у Мону Лізу за допомогою макіяжу: відео

      1612 Читать новость на русском
      Китаянка перетворила себе у Мону Лізу
      Китаянка перетворила себе у Мону Лізу

      Б'юті-блогер та візажист Хі Юхонг з Китаю прославилася завдяки своїм перевтіленням – дівчина за допомогою макіяжу перетворює себе у знаменитостей.

      26-річна Юхонг перевтілюється як у жінок, так і у чоловіків і схожість просто вражає.

      Читайте також: Вечірній макіяж із стрілками: покрокова інструкція у фото та відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

      Дівчина пішла на експеримент і створила собі образ Мони Лізи з полотна Леонардо Да Вінчі після того, як один шанувальник жартома запропонував їй розширити свій талант перетворення не тільки на західних знаменитостей, але й на класичні твори мистецтва.

      Дивіться відео з перевтіленням у Мону Лізу:

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений YUYAMIKA (@yuyamika7)

       

      Теги: LifeStyle Краса Макіяж
      Джерело: 24 Канал
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