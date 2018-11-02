Дівчина перетворила себе у Мону Лізу за допомогою макіяжу: відео

Б'юті-блогер та візажист Хі Юхонг з Китаю прославилася завдяки своїм перевтіленням – дівчина за допомогою макіяжу перетворює себе у знаменитостей.

26-річна Юхонг перевтілюється як у жінок, так і у чоловіків і схожість просто вражає.

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Дівчина пішла на експеримент і створила собі образ Мони Лізи з полотна Леонардо Да Вінчі після того, як один шанувальник жартома запропонував їй розширити свій талант перетворення не тільки на західних знаменитостей, але й на класичні твори мистецтва.

Дивіться відео з перевтіленням у Мону Лізу: