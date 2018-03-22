Дивіться "Вєсті.UA". Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – історія льотчиці з голівудським сценарієм у розпалі: слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко. Екс-президент Грузії осів в Амстердамі, проте, звідти погрожує "баригам" і не полишає надії повернутися до Києва.
За що тільке не критикують народних депутатів. Прогули, лобіювання інтересів, е-декларування. Однак, лише в одному обранці вправляються на відмінно – це кнопкодавство, а чемпіон серед них Антон Яценко. Цього разу титулований депутат вкотре захистив свій титул.
Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!
Джерело: 24 Канал
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