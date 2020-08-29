На Гаваях виявили озеро на вулкані Кілауеа. Температура води у ньому сягає 80 – 85 градусів. Це робить водойму однією з найгарячіших у світі.

Озеро в кратері вулкану Кілауеа ще у 2019 році помітили пілоти вертольотів, що пролітали над ним, повідомляє Volcano Discovery.

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Відтоді фахівці почали уважно стежити за ним за допомогою супутників NASA.

З’ясувалося, що рівень води в озері постійно зростає. У серпні 2020 року вчені встановили, що воно є також однією з найгарячіших водойм у світі. Температура води у водоймі сягає 80 – 85 градусів.



Фото озера, зроблені у 2019 та 2020 роках / Фото Hawaiian Volcano Observatory

Що про це думають вчені

Для них озеро – загадка. Адже у світі є лише кілька настільки гарячих вулканічних озер. Наразі Геологічна служба США спостерігає за водоймою. Вивчають залишкове тепло біля основи та в сусідніх газових вентиляційних отворах, які можуть нагрівати водойму.

Ознак наближення виверження у вулкана немає. Однак вчені непокояться, що зміни температури озера можуть свідчити про майбутні небезпеки.

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Озеро на Гаваях з рекордною температурою води: карта