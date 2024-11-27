Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка соціально-політичних настроїв населення України", проведеного Центром "Соціальний моніторинг" 15 – 21 листопада 2024 року на замовлення American Political Services, LLC.

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Зокрема, роботу Валерія Залужного позитивно оцінили 66% респондентів. Кирило Буданов отримав схвалення 65% громадян, тобто його відставання від лідера – у межах статистичної похибки. Діяльністю Володимира Зеленського задоволені 46% опитаних.

Крім того, українців опитали стосовно довіри до публічних осіб та інституцій. Перше місце очікувано посіла армія із 90% довіри. На другій сходинці опинилися волонтери, яким довіряють 80% респондентів. Головне управління розвідки зайняло третю позицію із 61% довіри українців.

Оцінка соціально-політичних настроїв населення України / Слайди Центру "Соціальний моніторинг"

У той самий час основним стратегічним напрямком розвитку української держави після закінчення війни опитані назвали відновлення зруйнованої інфраструктури країни – 37%. Розбудову професійної сучасної армії пріоритетом бачать 32%. На фоні останніх новин третє місце посіла ідея запровадження механізмів щодо повернення Україні ядерного статусу – 25%.

Оцінка соціально-політичних настроїв населення України: дивіться відео

Запитали в українців також, якими вони бачать основні соціально-економічні проблеми. Тут лідером стала відповідь "Хабарництво і корупція у владі" (51%), слідом йдуть "Збільшення цін на продукти харчування" (43%) і "Високі тарифи за комунальні послуги" (39%).

Загалом у дослідженні взяли участь 1200 громадян України. Опитування респондентів здійснювалося методом індивідуального інтерв'ю: респондент відповідав на запитання в анкеті. Статистична похибка склала 1,8 – 2,9%.