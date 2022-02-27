Президент запевнив, що Україна хоче миру та закінчення війни. Українська влада хоче перемовин, повідомляє 24 канал.

До теми Зеленський записав нове звернення – звернувся до білорусів

"Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це все ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить в країні, з території якої не летять ракети. Тільки так перемовини можуть бути чесними і справді закінчити війну", – запевнив Зеленський.

Зеленський звернувся до білорусів

Він побажав Білорусі знову стати доброю і безпечною країною, яку всі бачили ще не так давно.

Зробіть правильний вибір. Я впевнений, це головний вибір вашого великого народу,

– наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до білорусів: дивіться відео