Вони навідуються в нашу державу вже наступного тижня. Про це повідомив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Найбільше відправлення МКС

За його словами, Міжнародний кримінальний суд уклав угоду про співпрацю зі спільною слідчою групою, яку сформували Польща, Литва та Україна.

Наступного тижня 42 слідчі відправлять в Україну. Це – найбільше відправлення, яке будь-коли робила моя установа,

– відзначив Карім Хан.

Водночас він зауважив, що установа не займає жодної сторони – ні України, ні Росії. Мовляв, насамперед потрібно дослідити усі факти та встановити істину.

Окупантам не пробачать воєнні злочини

Експерт впевнений, що уникнути відповідальності росіяни не зможуть. Жоден воєнний злочин їм не пробачать.

"Найголовніше, щоб розслідування було достовірним, чесним і незалежним, щоб потім суддя міг ухвалити рішення. Я дуже радий працювати з українською владою", – сказав він.

Карім Хан повідомив, що Міжнародний кримінальний суд матиме можливість отримати доступ до загальних документів.

Серед слідчих – фахівці з Нідерландів

Прокурор відзначив, що серед тих, хто незабаром приїде в Україну, зокрема і 30 фахівців із Нідерландів – судмедексперти та аналітики.

Відзначимо, що робота МКС може бути ускладнена тим, що Росія не ратифікувала Римський статут. Тому вона не зобов'язана співпрацювати з кримінальним судом.

Важливо! Різниця між воєнним та військовим злочинами дуже суттєва. Важливо зрозуміти, які саме злочини чинять загарбники.

Як долучитися до збору воєнних злочинів окупантів

Нагадаємо, що збір воєнних злочинів Росії відбувається на спеціальних платформах:

Ви можете надавати фото й відео з місця подій, письмові й усні свідчення потерпілих, а також – матеріальні свідчення.

Окупанти відповідатимуть за воєнні злочини

У четвер, 12 травня, стало відомо, що ООН розслідуватиме воєнні злочини Росії в Україні. Там ухвалили Резолюцію "Погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Ще 6 травня в Організації Об'єднаних Націй заявили, що дії держави-агресорки можуть визнати як воєнні злочини.

В Офісі Президента відзначили, що відстежують всі злочини колаборантів та окупантів у Херсонській області. Тому кожен із них відповідатиме за скоєне.

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