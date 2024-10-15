Про це повідомила в інтерв'ю заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Йдеться про законопроєкти №11 458 та №11 459, розроблені командою Віталія Кличка та зареєстровані у Верховній Раді на початку серпня.

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"Вже понад два місяці після реєстрації документи лежать у комітетах без розгляду. Сподіваюся, законотворці почують нас і найближчим часом повернуться до цих важливих ініціатив. Ще у 2018 році Віталій Кличко подавав ці законопроєкти. Тоді їх навіть прийняли в першому читанні. Але, на жаль, далі не витримали процедуру до кінця, і закон не набув чинності. Зараз ми оновили наші пропозиції, знайшли депутатів, готових бути співавторами, і подали знову до Верховної Ради. Але ми бачимо, що центральній владі чомусь це не на часі", – заявила Ганна Старостенко.

Водночас київська влада розробляє додаткові дієві механізми захисту об'єктів культурної спадщини в Києві. Вже ухвалено рішення про збереження історичних будівель, старших ніж 100 років, повідомила заступниця Кличка.

Також нещодавно затверджено міську цільову програму "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025 – 2027 роки". Нею передбачено, зокрема, проведення протиаварійних, реставраційних та консерваційних робіт на об'єктах культурної спадщини, які належать громаді Києва.

Серед пріоритетних об'єктів – будівлі, які постраждали від ракетних обстрілів. Наприклад, Будинок учителя на Володимирській, де відбувалися перші засідання українського парламенту і де працював Грушевський. Також це будинок відомого архітектора Альошина та садиба Терещенків, яку минулого року було повернуто в комунальну власність.

Маємо почати з себе. Якщо ми пропонуємо законодавство, яке збільшує відповідальність власників, то ми маємо взяти на себе цю відповідальність і показати приклад, що ми дбаємо про власні об'єкти. Це допоможе зберегти унікальні історичні та культурні об'єкти Києва для майбутніх поколінь,

– підкреслила Ганна Старостенко.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт №11 458 пропонує посилити відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Зокрема, запровадити кримінальну відповідальність для власників об'єктів культурної спадщини за доведення їх до руйнації. Законопроєкт №11 459 збільшує штрафи за порушення пам'яткоохоронного законодавства до 100 000 неоподаткованих мінімумів (1,7 мільйона гривень), а також дозволяє містам примусово викупати в комунальну власність пам'ятки, якими недбало розпоряджаються власники.