Міністерство цифрової трансформації 9 жовтня презентувало серіал про медіаграмотність Very Verified. Проєкт складається з десяти серій та вже доступний до перегляду.

Проєкт розробила Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra, повідомляє Укрінформ.

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Про що серіал

За словами однієї з розробниць проєкту Діани Даюб, курс навчає, як відрізняти факти від маніпуляцій;

розповідає про те, хто вирішує, яку інформацію подавати у ЗМІ;

з'ясовує, чи є соцмережі надійним джерелом новин тощо.

Крім того, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан запевняє, що проєкт розробили "як відповідь та вакцинацію проти вірусу дезінформації".

Він надає практичні навички медійної та інформаційної грамотності, які можуть стати частиною нашого насиченого життя,

– додала Іоанн.

Частина серіалу доступна на платформі "Дія. Цифрова освіта". Повну версією можна переглянути на платформі EdEra.

Дивіться відео, де розробники розповідають про серіал: