Для українців в Італію невідомі намагались вивезти небезпечні "подарунки"

Українські митники виявили коробки зі зброєю, яку невідомі намагались вивезти до Італії.

Про це повідомила прес-служба Територіального органу ДФС Чернівецької області.

Читайте також: Прикордонники показали партію "дипломатичної" контрабанди: фото

Митники виявили "подарунки" на пропускному пункті "Парубне". У мікроавтобусі, який перевозив посилки для українських заробітчан до Італії, під час огляду знайшли закриті картонні коробки, в яких невідомі сховали 10 корпусів магазинів для автомата Калашникова. Окрім цього, серед небезпечної знахідки була планка Пікатіні, що використовується, як система кріплення прицілів для вогнепальної зброї.

Невідомі намагались вивезти зброю в Італію

Наразі прикордонники встановлюють всі деталі інциденту та готують звернення до правоохоронців щодо вчиненого злочину.