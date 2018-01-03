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Для українців в Італію невідомі намагались вивезти небезпечні "подарунки"

16:52, сьогодні 2036 Читать новость на русском
Невідомі намагались вивезти зброю в Італію
Невідомі намагались вивезти зброю в Італію / Радіо Свобода

Українські митники виявили коробки зі зброєю, яку невідомі намагались вивезти до Італії.

Про це повідомила прес-служба Територіального органу ДФС Чернівецької області.

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Митники виявили "подарунки" на пропускному пункті "Парубне". У мікроавтобусі, який перевозив посилки для українських заробітчан до Італії, під час огляду знайшли закриті картонні коробки, в яких невідомі сховали 10 корпусів магазинів для автомата Калашникова. Окрім цього, серед небезпечної знахідки була планка Пікатіні, що використовується, як система кріплення прицілів для вогнепальної зброї.

Невідомі намагались вивезти зброю в Італію

Наразі прикордонники встановлюють всі деталі інциденту та готують звернення до правоохоронців щодо вчиненого злочину.

Теги: Новини України Зброя Кримінальні новини Держприкордонслужба Чернівці контрабанда
Джерело: 24 Канал
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