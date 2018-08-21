Для вчителів "Медіаграмотність у початковій школі" опублікували новий посібник

У електронному підручнику містяться навчальні програми для перших трьох років навчання та навчальні модулі для другого і третього років вивчення.

Про це інформує "Академія української преси". Читайте також: "Нова школа": цього року в Україні з'явиться понад 8 тисяч інклюзивних класів В опублікованій книзі містяться такі модулі, як: "Медійний простір: історія розвитку", "Візуальні медіа", "Аудіальні медіа", "Реклама у житті сучасної людини", "Новинна грамотність", тощо. Посібник від Академії української преси є частиною курсу "Я у медіапросторі".

Курс "Я у медіапросторі" є базовим для набуття учнями необхідних навичок вмілого та безпечного споживання інформаційних продуктів. Він спрямований на формування розуміння школярами поняття "медіапростір" та позиціонування себе як користувача та створювача медіапродукції,

– зазначається у підручнику.

Завантажити посібник "медіаграмотність" можна тут.

Зазначимо, з 1 вересня 2018 року в Україні застосовується новий Державний стандарт початкової освіти, який містить курс навчання медіаграмотності. Тепер школярі мають засвоїти навички зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах.