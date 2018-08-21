Для вчителів "Медіаграмотність у початковій школі" опублікували новий посібник
У електронному підручнику містяться навчальні програми для перших трьох років навчання та навчальні модулі для другого і третього років вивчення.
Курс "Я у медіапросторі" є базовим для набуття учнями необхідних навичок вмілого та безпечного споживання інформаційних продуктів. Він спрямований на формування розуміння школярами поняття "медіапростір" та позиціонування себе як користувача та створювача медіапродукції,
– зазначається у підручнику.
Завантажити посібник "медіаграмотність" можна тут.
Зазначимо, з 1 вересня 2018 року в Україні застосовується новий Державний стандарт початкової освіти, який містить курс навчання медіаграмотності. Тепер школярі мають засвоїти навички зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах.