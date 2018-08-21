"Нова школа": цього року в Україні з'явиться понад 8 тисяч інклюзивних класів

Для дітей та молоді з особливими освітніми потребами є хороші новини: цьогоріч заплановано відкриття 8212 інклюзивних класів в рамках програми "Нової школи".

Про це заявив у вівторок, 21 серпня, Президент України Петро Порошенко, зазначивши, що це на 40% більше, ніж минулого року.

"Уявіть собі кількість людей, яких ми повернули до нормального життя. Ми з шаною та повагою ставимося до людей з особливими потребами", – додав Президент.

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Водночас глава держави зазначив, що ще не у всіх регіонах вирішена проблема непристосованості навчальних закладів для навчання дітей з особливими потребами.