"Нова школа": цього року в Україні з'явиться понад 8 тисяч інклюзивних класів
Для дітей та молоді з особливими освітніми потребами є хороші новини: цьогоріч заплановано відкриття 8212 інклюзивних класів в рамках програми "Нової школи".
Про це заявив у вівторок, 21 серпня, Президент України Петро Порошенко, зазначивши, що це на 40% більше, ніж минулого року.
"Уявіть собі кількість людей, яких ми повернули до нормального життя. Ми з шаною та повагою ставимося до людей з особливими потребами", – додав Президент.
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Водночас глава держави зазначив, що ще не у всіх регіонах вирішена проблема непристосованості навчальних закладів для навчання дітей з особливими потребами.
Джерело: 24 Канал
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