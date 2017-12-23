Дні українського кіно: "Кіборги" вибороли головний приз на міжнародному фестивалі

У Верховині, що на Франківщині, завершились Дні українського кіно. Головний приз Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" дістався стрічці "Кіборги".

Так, фільм Ахтема Сеітаблаєва отримав нагороду "Скіфський олень" завдяки результатам глядацького голосування. Стрічка набрала 4,95 балів.

За підрахунками організаторів, кінопокази відвідали близько 3 тисяч глядачів. І кожен сеанс збирав аншлаг. Навіть довелось влаштували додаткові покази фільму "Кіборги".

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Зазначимо, що протягом чотирьох днів фестивалю у Верховині, який тривав з 19 по 22 грудня, було показано 7 сучасних українських стрічок.

"Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цієї події. В команді можна зробити все. Цей фестиваль залишає світлий образ любові. Після перегляду кожного фільму ми виходили з зали, але думками та емоціями ще були з героєм. Приємно, що Україна настільки багата талановитими митцями. Це наше українське кіно, близьке, рідне, про нас. Коли ми будемо дивитися своє, то цінуватимемо, любитимемо своє. Держава зараз підтримує кіно. І це дуже важливо, закладати гроші на культуру та кіно", – сказав голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк.