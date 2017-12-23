04:19
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Дні українського кіно: "Кіборги" вибороли головний приз на міжнародному фестивалі

17:54, 23 грудня 1049 Читать новость на русском
Постер до фільму
Постер до фільму "Кіборги" / Фото з відкритих джерел

У Верховині, що на Франківщині, завершились Дні українського кіно. Головний приз Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" дістався стрічці "Кіборги".

Так, фільм Ахтема Сеітаблаєва отримав нагороду "Скіфський олень" завдяки результатам глядацького голосування. Стрічка набрала 4,95 балів.

За підрахунками організаторів, кінопокази відвідали близько 3 тисяч глядачів. І кожен сеанс збирав аншлаг. Навіть довелось влаштували додаткові покази фільму "Кіборги".

Читайте також: Український фільм "Сторожова застава" покажуть у Китаї

Зазначимо, що протягом чотирьох днів фестивалю у Верховині, який тривав з 19 по 22 грудня, було показано 7 сучасних українських стрічок.

"Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цієї події. В команді можна зробити все. Цей фестиваль залишає світлий образ любові. Після перегляду кожного фільму ми виходили з зали, але думками та емоціями ще були з героєм. Приємно, що Україна настільки багата талановитими митцями. Це наше українське кіно, близьке, рідне, про нас. Коли ми будемо дивитися своє, то цінуватимемо, любитимемо своє. Держава зараз підтримує кіно. І це дуже важливо, закладати гроші на культуру та кіно", – сказав голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк.

Теги: Новини України Кіно Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 566
Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
23 грудня, 22:31 Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
791
Польша бросила вызовы Евросоюзу
23 грудня, 22:01 Польша бросила вызовы Евросоюзу
Блог Медіа 2927
Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
23 грудня, 21:00 Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
Сергій Лещенко 1461
Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
23 грудня, 20:05 Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
Наталія Печерська 3376
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Миротворча місія ООН має бути забезпечена бойовою авіацією та розвідкою, – Єльченко
 6 жовтня , 13:01
Бути чи ні місії ООН на Донбасі: думка політолога
 13 листопада , 23:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук