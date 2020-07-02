У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна зранку 2 липня перевернулася вантажівка, яка перевозила сотні літрів пива. Внаслідок аварії багато алкголю, який був у скляних пляшках, вилилося просто на дорогу.

Через спеку розлите пиво видає доволі різкий запах, повідомляє "Інформатор".

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За даними патрульної поліції, водій не оцінив дорожньої обстановки під час маневру й не впорався з керуванням. Сам водій розповів, що в нього відмовили гальма.

Чоловік, що був за кермом вантажівки, постраждав внаслідок аварії. Його з черепно-мозковою травмою госпіталізували до міської лікарні.

У Дніпрі перевернулась вантажівка з пивом: дивіться фото