У Дніпрі бабуся, яку шукала поліція, ховалася за шторами у квартирі

Курйозний випадок трапився у Дніпрі. Там підняли ледь не всю поліцію задля пошуків бабусі, а вона тим часом ховалась у кімнаті за шторою.

Родина пенсіонерки викликала правоохоронців. Адже виявила, що з їхнього помешкання безслідно зникла жінка, повідомляє "Дніпро оперативний".

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82-річна бабуся має проблеми зі здоров'ям – вона страждає на деменцію. Це – розлади психіки, пов'язані з поважним віком.

Довідка. Деменція впливає на мислення, поведінку і на спроможність виконувати щоденні справи. Робота мозку значно погіршується, і це впливає на соціальну та робочу діяльності людини.

Онук подзвонив у поліцію пізно ввечері 20 травня та запевнив, що жінка вийшла з дому і зникла.

Та поки поліція обшукувала будинок і двір, бабуся увесь час ховалась за шторою в одній з кімнат квартири. Відомо, що зараз з жінкою все гаразд, вона почувається добре.