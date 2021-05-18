У Дніпрі копи "затримали" хлопця за відсутність маски: у нього струс мозку – відео
Інцидент стався 17 травня на автовокзалі. Працівники поліції хотіли заарештувати хлопця за відсутність маски і трохи "перестаралися".
Джерело:соцмережі
Відповідне відео виклала одна з користувачок у групу "Новокодацкий район міста Дніпро". У підписі вона зазначила, що хлопця госпіталізували до лікарні зі струсом головного мозку.
До теми Заворушення на "Барабошово" у Харкові: охорона перешкоджає роботі підприємців – відео
Що відомо про хлопця
- Молодий чоловік був вдягнений у жовту жилетку працівника вокзалу.
- Проте вік визначити важко – його повалили працівники поліції.
- За попередньою інформацією, хлопець проходив практику на терміналах самообслуговування.
- А ще – мав астму. Тому фізично не міг перебувати в масці.
Затримання порушника без маски: відео (18+)
Поділитися новиною