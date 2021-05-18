Інцидент стався 17 травня на автовокзалі. Працівники поліції хотіли заарештувати хлопця за відсутність маски і трохи "перестаралися".

Відповідне відео виклала одна з користувачок у групу "Новокодацкий район міста Дніпро". У підписі вона зазначила, що хлопця госпіталізували до лікарні зі струсом головного мозку. До теми Заворушення на "Барабошово" у Харкові: охорона перешкоджає роботі підприємців – відео Що відомо про хлопця Молодий чоловік був вдягнений у жовту жилетку працівника вокзалу.

Проте вік визначити важко – його повалили працівники поліції.

За попередньою інформацією, хлопець проходив практику на терміналах самообслуговування.

А ще – мав астму. Тому фізично не міг перебувати в масці. Затримання порушника без маски: відео (18+) Зверніть увагу! 15 травня в нічному клубі "Культ" на Познякахв Києві сталася бійка. Спершу ЗМІ повідомляли, що у ній брали участь співробітники Державної фіскальної служби. Проте Дарницьке управління Національної поліції міста Київ спростувало інформацію про те, що в масовій бійці зі стріляниною брали участь ДФС.