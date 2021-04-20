У Дніпрі біля льодового палацу “Метеор” молоді хлопці часто катаються на скейтах та відпрацьовують трюки. Нещодавно повз популярне місце проїжджав чоловік, який з незрозумілих причин напав на двох хлопців під час тренування.

Про резонансну подію на вулиці Макарова та постраждалих від рук невідомого нападника повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко. До теми Тренера тиру, де школяр отримав кульове поранення в голову, затримали Що відомо про інцидент 13 квітня на двох хлопців віком 25 та 26 років напав невідомий.

Вони каталися на скейтах вздовж дороги, якою проїжджав чоловік на авто.

Що саме його обурило та викликало хвилю агресії – незрозуміло.

Він вийшов з авто та побив хлопців, а одному – прострелив стегно.

Його здобиччю стали скейти хлопців, які він забрав та поїхав у невідомому напрямку.

До місця інциденту очевидці викликали швидку.

Один з хлопців від госпіталізації відмовився.

Другий перебував у важчому стані – його доставили до 16 міської лікарні.

Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і вогнепальне поранення стегна. Зверніть увагу! В Дарницькому районі Києва вночі 11 квітня відбулась стрілянина між двома чоловіками на підпитку. Причина їхньої сварки незрозуміла. В результаті двоє людей отримали поранення.