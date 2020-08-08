У Дніпрі 8 серпня у ДТП потрапив автомобіль з весільного кортежу. Внслідок зіткнення постраждали чотири людини, серед них двоє дітей.

Деталі ДТП

ДТП сталася приблизно о 13:00 на Січеславській Набережній. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі зіткнулися автомобілі Volvo та Volkswagen. Попередньо, Volkswagen їхав з боку Європейської вулиці. В той момент Volvo рухався по набережній у бік цирку.

Момент зіткнення потрапив на камери відеоспостереження. На відео видно, що автомобіль влетів у весільний кортеж на великій швидкості. Зіткнення не вдалося б уникнути.

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Наразі рух на дорозі ускладнений, аварія практично повністю займає смугу у напрямку до Кайдацького мосту. На місці ДТП утворився затор у трьох напрямках.

У Дніпрі весільний кортеж потрапив у ДТП, постраждали діти / Фото "Інформатор"