Уже наступного дня повідомили, що псування картини припинили. Чиновники заявили, що це вдалося завдяки мирному діалогу.

Раніше У Харкові заклеїли відомий мурал на фасаді: фото руйнування картини



Робітник заклеює мурал / Фото телеграму "Днепр сейчас"

Назвали утеплення абсурдом

Детальніше про те, як розв'язували проблему розповів головний художник Дніпра Сергій Білий. Він сказав, що утеплення вже зняли. Це вдалося зробити завдяки діалогу Інспекції з питань благоустрою із господарем квартири.

Так, перш ніж малювати мурал, варто було подумати про утеплення всього фасаду. Але, на мою думку, така можливість була, та мешканці вибрали не утеплювати,

– заявив Білий.

Він додав, що латкове утеплення поверх стінопису є абсурдним. Мовляв, цей фасад формує панораму лівого берега міста.



Заклеювання муралу / Фото телеграму "Днепр сейчас"

Як реагували на це дніпряни

У соцмережах ця історія набула чималого розголосу. Погляди жителів Дніпра розділилися. Частина людей обурювалась заклеюванням муралу, проте були й ті, хто вважав тепло у квартирі важливішим.

Кілька з коментарів, які писали в телеграмі "Днепр сейчас":

Наочна картина людського егоїзму, якому немає межі.

А якби там жили ви й ваші діти мерзли, ви все ще переживали за малюнок на стіні?

А нікого не бентежить що внизу вже теж поверх утеплили. За розумом. Спершу реконструкція. Утоплення. А лише потім мурали!

Будь моя квартира, клав би я на мазню. Якщо ініціатор мазні не мав розуму спочатку утеплити, то нічого нити.

Ти просто дурненька. Фасад будівлі – не власність мешканця. Власність мешканця – те, що у квартирі.