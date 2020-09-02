26 серпня, під час візиту президента Зеленського в Дніпро, стало відомо, що виборчий список партії "Слуга народу" до Дніпропетровської обласної ради очолив Святослав Олійник.

Факт, що Святослав Олійник на даний момент є чинним головою облради зіграв йому в плюс.

З'їзд партії "Слуга народу", що відбувся 31 серпня, показав, що основними принципами висування кандидатів на місцевих виборах стала інкорпорованість в місцеві керуючі системи.

Після офіційного повідомлення був скромний обід в одному з фаст-фудів з фото на пам'ять, на яких усміхнений пан Олійник пригощався нагетсами в компанії Володимира Зеленського, Дніпропетровського губернатора і глави президентського офісу Андрія Єрмака.

Чи зможе Святослав Олійник виправдати високі надії? Швидше за все, так. Інакше не взявся б представляти партію влади в регіоні колишній прокурор, колишній народний депутат і в недавньому минулому заступник Ігоря Коломойського, під час перебування губернатором Дніпропетровської області.

Це зараз, в серпні 2020-го, міністерство юстиції США активно зацікавилося діяльністю Ігоря Коломойського. Колишнього губернатора звинувачують у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і у всьому світі.

Втім, Ігор Валерійович поки не засмучується, відчуває себе впевнено і з властивим йому світлим оптимізмом робить спроби повернути на колись сильні позиції в рідному йому Дніпрі.

У такій серйозній справі без однодумців не обійдемося. Як казав класик – кадри вирішують все.

У цьому сенсі лідерство Святослава Олійника в списку кандидатів в Дніпропетровську облраду від "Слуги народу" починає знаходити якийсь таємний сенс.

Система взаємовідносин Ігоря Коломойського і Святослава Олійника – тема окремого дослідження.

Уточнимо лише, що молодий і тямущий Святослав Олійник багато чому навчився у старшого товариша. Особистий приклад – єдиний метод переконання, як то кажуть.

У далекому нині 2014 році, зайнявши пост заступника Коломойського в Дніпропетровській ОДА, Святослав Олійник ефектно викрив стару владу, де панували гнилі порядки, розписавши і пояснивши за "схеми і відкати".

Не минула чаша сія і знамениту Дніпровську фірму УПС, яка десятиліттями отримувала підряди на ремонт і будівництво доріг, помічену, до того ж в махінаціях з бюджетними коштами на суму близько 2 млрд грн. У підсумку Тарас Палій, керівник УПСа, потрапив в місця позбавлення волі.

Через рік, "завдяки щасливому випадку" пан Палій був звільнений, а збиток державі від діяльності УПСа був занижений в рази.

І все б добре, якби не одне але...

За інформацією словацького видання Financne noviny, словацька компанія Arograf, що належить партнеру Святослава Олійника з партійної роботи в Дніпрі Ірині Гуназа, стала володаркою 50% УПСа. Саме на таку частку в бізнесі поступився Тарас Палій, опинившись на волі.

Уже протягом кількох днів після здійснення угоди УПС дуже вчасно отримав оплату давнього боргу від обласної влади в сумі 204 млн грн. І, мабуть, половина цієї суми, згідно часткам, спливла в прекрасну і дружню Словаччину.

Словаччина в контексті описаного вище вибрана не випадково.

У Братиславі, за даними Financne noviny, Святослав Олійник переховувався від можливих корупційних розслідувань після скандальної відставки Ігоря Коломойського з поста губернатора Дніпропетровської області в 2015 році. Також в Словаччині проживають його сім'я і родичі, а він сам є власником будинку і ділянки в 15 соток.

Загалом, згадана вище фірма УПС стала серцем будівельного холдингу Святослава Олійника, керованого ним через мережу довірених осіб. Група цих компаній є абсолютним лідером Дніпропетровської області з отримання держзамовлень і освоєння грошей платників податків.

Серед об'єктів, будівництвом яких займалися фірми пов'язані з главою Дніпропетровської облради Святославом Олійником: зал ігрових видів спорту в Дніпрі, який отримав з держбюджету 250 млн грн; парк, школа і ДЮСШ в Синельникове, школа в Межовій і дитячий сад в Іларіонове. На даний момент всі об'єкти стоять недобудованими.

Не втішна і доля ділянок трас Дніпро – П'ятихатки і Дніпро – Запоріжжя, до будівництва яких також доклали руку фірми нашого героя. Буквально через рік дороги стали руйнуватися, а дорожня експертиза зажадала гарантійного ремонту. Освоєно на цьому підприємстві було 600 млн грн платників податків.

Все б нічого, але в серпні 2020 року, як грім серед ясного неба, сталося непередбачене. На початку серпня Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Святослава Олійника. Передбачається, що №1 у виборчому списку на майбутніх місцевих виборах від "Слуги народу" надавав тиск на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи Тараса Палія, керівника УПСа. Того самого Палія, який в 2015 році погодився віддати половину активів словацькому підприємству "Арограф".

При цьому, незважаючи на дороги, що руйнуються, недобудовані школи і дитячі сади, глава Дніпропетровської облради, найближчий зв'язок олігарха Коломойського і запрошений президентом Зеленським на обід Святослав Олійник, прекрасно освоївся і в нових реаліях. Програма "Велике будівництво", розроблена як іміджева під президента Зеленського, також не пройшла повз пана Олійника. В рамках цього проєкту наш герой освоює 500 млн грн на ремонті 25 км дороги на Нікополь.

Якщо не брати до уваги кримінальні виробництва, розслідування махінацій і зловживань, то фірма УПС впевнено тримається на плаву і при президенті Зеленському, продовжуючи освоювати сотні мільйонів бюджетних гривень.

Тільки от гроші ці в Україні не затримуються, а осідають на приватних банківських рахунках в Словацькій Республіці. Іншими словами, Словаччина стає прихистком для чиновників і політиків з України, які зберігають гроші в цій країні. Про це йдеться в редакційній статті словацького видання Financne noviny.

Таким чином, Словаччина стає бажаною країною не тільки для українських заробітчан, а й для багатьох чиновників і політиків, не завжди чистих на руку. На жаль, такий стан справ стає можливим і при деякому потуранні з боку словацької влади.

Чи зможуть словацькі слідчі органи проявити таку принциповість, як їх колеги з американського ФБР в питаннях з'ясування чесності походження капіталів іноземних громадян, що вкладають їх в словацькі підприємства і нерухомість?