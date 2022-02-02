Жуткое автостолкновение произошло на улице Передовой, 88 утром 2 февраля. Городской автобус Mercedes Sprinter, курсировавший по маршруту №4, влетел в тягач DAF с полуприцепом.
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ДТП автобуса и фуры
По предварительной информации от полиции микроавтобус занесло на дороге. Маршрутка вылетела на полосу встречного движения, где ее протаранил грузовик.
Городской автобус протаранил грузовик в Днепре / Коллаж 24 канала
В результате столкновения погиб 49-летний пассажир микроавтобуса. Другой мужчина, находившийся в салоне маршрутки, получил травмы. Его госпитализировали.
На месте работали оперативники. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения было открыто уголовное производство, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Смертельное ДТП с грузовиком
Другое жуткое происшествие произошло в Днепре 2 февраля на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского. Автомобиль Chery Tiggo не разминулся с грузовиком Renault Magnum.
Спасатели вытащили из изуродованной легковушки тела людей. 37-летний пассажир был госпитализирован.
В ДТП погибли 2 человека / Фото ГСЧС Днепра
По предварительной информации, в аварии погиб 37-летний водитель и еще один человек. Информацию о ней устанавливают правоохранители.