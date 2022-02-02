Моторошне автозіткнення відбулося на вулиці Передовій, 88 зранку 2 лютого. Міський автобус Mercedes Sprinter, який курсував за маршрутом №4, влетів у тягач DAF з напівпричепом.
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ДТП автобуса і фури
За попередньою інформацією від поліції, мікроавтобус занесло на дорозі. Маршрутка вилетіла на смугу зустрічного руху, де її протаранила вантажівка.
Міський автобус протаранила вантажівка в Дніпрі / Колаж 24 каналу
Унаслідок зіткнення, загинув 49-річний пасажир буса. Інший чоловік, що перебував у салоні маршрутки, отримав травми. Його госпіталізували.
На місці працювали оперативники. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження, обставини події встановлюють.
Смертельна ДТП з вантажівкою
Інша моторошна автопригода сталася в Дніпрі 2 лютого на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського. Автомобіль Chery Tiggo не розминувся з вантажівкою Renault Magnum.
Рятувальники витягнули з понівеченого легковика тіла людей. 37-річного пасажира авто госпіталізували.
У ДТП загинули 2 людини / Фото ДСНС Дніпра
За попередньою інформацією, в аварії загинув 37-річний водій авто та ще одна людина. Інформації про неї встановлюють правоохоронці.