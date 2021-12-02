Потому 5-летний ребенок в этой жуткой аварии тоже пострадал. Уже на следующий день врачи рассказали, в каком состоянии малыш.

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В каком состоянии ребенок

Его госпитализировали в 8 городскую больницу. Медики немедленно начали делать все, чтобы спасти жизнь дошкольника.

Состояние тяжелое. Ребенок до сих пор находится на искусственной вентиляции легких,

– отметили медики.

Также они рассказали о том, какие повреждения получил малыш. К сожалению, они действительно серьезные.

Какие повреждения диагностировали:

политравма;

черепно-мозговая травма;

ушиб головного мозга;

закрытая тупая травма живота;

закрытая травма грудной клетки;

повреждение легкого;

перелом нижней трети правой голени;

большая скальпированная травма правого бедра и правой голени.

Могут повезти в другой город

Впоследствии издание "Свои.Кривой Рог" сообщило, что состояние малыша смогли стабилизировать. К нему выехали несколько врачей из Днепра, которые должны осмотреть ребенка.

Если это будет необходимо, мальчика могут перевезти на лечение в Днепр. Однако неизвестно, возможно ли это будет сделать в его положении.

Коротко об этом ДТП

Водитель сбил 33-летнюю женщину с ребенком, когда обгонял грузовик на трассе. После этого он скрылся с места аварии, однако правоохранители быстро нашли злоумышленника. Он рассказал, что уехал оттуда, поскольку запаниковал.

Впоследствии местные СМИ узнали, что злоумышленник является участником так называемой метадоновой программы. То есть принимает относительно "легкие" наркотики, чтобы побороть зависимость от опиатов. Вполне вероятно, что за рулем мужчина тоже был под действием психотропов.