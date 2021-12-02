Тому 5-річна дитина в цій моторошній аварії також постраждала. Вже наступного дня лікарі розповіли, в якому стані малюк.

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Який стан дитини

Його госпіталізували до 8 міської лікарні. Медики негайно почали робити все, щоб врятувати життя дошкільняти.

Стан тяжкий. Дитина досі перебуває на штучній вентиляції легень,

– зазначили медики.

Також вони розповіли про те, яких ушкоджень зазнав малюк. На жаль, вони справді серйозні.

Які ушкодження діагностували:

політравма;

черепно-мозкова травма;

забій головного мозку;

закрита тупа травма живота;

закрита травма грудної клітки;

пошкодження легені;

перелом нижньої третини правої гомілки;

велика скальпована травма правого стегна і правої гомілки.

Можуть повезти в інше місто

Згодом видання "Кривой Роги. Свои" повідомило, що стан малюка змогли стабілізувати. До нього виїхали кілька лікарів із Дніпра, які мають оглянути дитину.

Якщо це буде необхідно, хлопчика можуть перевезти на лікування в Дніпро. Проте невідомо чи це можливо буде зробити в його становищі.

Коротко про цю ДТП

Водій збив 33-річну жінку з дитиною, коли обганяв вантажівку на трасі. Після цього він втік із місця аварії, проте правоохоронці швидко відшукали зловмисника. Він розповів, що поїхав звідти, оскільки запанікував.

Згодом місцеві ЗМІ дізналися, що зловмисник є учасником так званої метадонової програми. Тобто приймає відносно "легкі" наркотики, щоб побороти залежність від опіатів. Цілком ймовірно, що за кермом чоловік теж був під дією психотропів.