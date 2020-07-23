У Дніпропетровській області 23 липня сталась ДТП з маршруткою. "Газель" з'їхала з дороги, злетіла у кювет та перекинулась. Постраждали 15 пасажирів.

Постраждали 15 пасажирів

Аварія сталась поблизу села Шульгівка у Петриківському районі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області у фейсбуці.

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Мікроавтобус рухався за маршрутом "Кам'янське – СТ "Чайка". За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням і з'їхав з проїзної частини. "Газель" у кюветі перекинулась.



Загалом у момент аварії в маршрутному автобусі перебували 20 пасажирів. 15 з них отримали травми. Потерпілих довелось госпіталізувати.

Водій з місця ДТП утік

Водій маршрутки з місця автопригоди утік. Наразі правоохоронці займаються його пошуком. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Зверніть увагу! Кримінальне провадження за фактом автопригоди відкриють за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.