На Дніпропетровщині перевернувся маршрутний автобус: багато постраждалих
У Дніпропетровській області 23 липня сталась ДТП з маршруткою. "Газель" з'їхала з дороги, злетіла у кювет та перекинулась. Постраждали 15 пасажирів.
Постраждали 15 пасажирів
Аварія сталась поблизу села Шульгівка у Петриківському районі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області у фейсбуці.
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Мікроавтобус рухався за маршрутом "Кам'янське – СТ "Чайка". За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням і з'їхав з проїзної частини. "Газель" у кюветі перекинулась.
Загалом у момент аварії в маршрутному автобусі перебували 20 пасажирів. 15 з них отримали травми. Потерпілих довелось госпіталізувати.
Водій з місця ДТП утік
Водій маршрутки з місця автопригоди утік. Наразі правоохоронці займаються його пошуком. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.