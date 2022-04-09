Для порівняння, наприклад, уся армія Італії має на озброєнні всього 200 танків. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін.
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Чимало європейських країн не мають на озброєнні такої кількості військової техніки, як Україні вже вдалось знищити або захопити у ворога.
Як пояснив Левін, навіть якщо росіяни зараз спробують дістати законсервовану техніку, це займе від 1 до 3 місяців, аби почати використовувати її.
До 9 травня я не бачу, звідки вони можуть "нашкрябати" ці сили. Тобто бої будуть, буде кровопролиття, але вони не зможуть створити жодні "котли",
– зазначив військовий аналітик.
Крім того, на думку Левіна, до того часу вони не зможуть дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
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