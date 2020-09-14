У свіжому випуску "Є питання" за 14 вересня – відбулася зустріч радників "нормандської четвірки", до якої Україна йшла довго, поступаючись і відбиваючись від безглуздих ультиматумів Кремля. Там домовились, аби припинення вогню, яке час від часу з провокативною метою порушується, продовжувалось й надалі.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Нардепи цікавляться, чи справді перемовники від України в ТКГ пообіцяли, що Рада перегляне постанову про місцеві вибори в ОРДЛО. Представники опозиції попросили відповідального урядовця роз'яснити, що і до чого.