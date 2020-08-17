У свіжому випуску "Є питання" за 17 серпня – протистояння між владою і білоруським народом виходить на новий рівень. І будемо відвертими, саме дії влади призвели до цього. Жоден народ, навіть найтерпеливіший, не буде миритися з такими приниженнями. Порушення прав людини в Білорусі минулого тижня досягли таких масштабів, що їх важко переоцінити.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Вже в понеділок в Білорусі продовжився національний страйк, одне за іншим державні підприємства приєднуються до нього. Саме зупинка державних підприємств і змусила Лукашенка переглянути підходи до вирішення кризи.

Протягом останнього року сталося щонайменше 5 гучних підпалів: минулої ночі спалили машину знімальної групи розслідувачів "Радіо свобода", будинок Віталія Шабуніна, до того машину Єгор Фірсова, машину Андрія Богдана, будинок Валерії Гонтарєвої

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