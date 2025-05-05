Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство США в Україні.

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Що відомо про візит Джулі Девіс в Україну

Джулі Девіс розпочала роботу як посол США в Україні з 5 травня. Точніше, вона є тимчасово повіреною у справах США в Україні. Й обійматиме цю посаду, доки Трамп не призначить посла в Україні.

Ми раді вітати нову тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс у Києві. Після підписання історичної Угоди з фондом реконструкції України посол Девіс прибуває в Україну у критичний час для продовження політики президента Трампа, спрямованої на припинення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні,

– написали в посольстві.